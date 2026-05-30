Montanuni Leoben: Neue Aluminiumlegierung für den Weltraum entwickelt

Ein Forschungsteam der Montanuniversität Leoben hat eine neue Aluminiumlegierung entwickelt, die extrem hoher Strahlung im Weltraum standhalten soll.

Ein Forschungsteam der Montanuniversität Leoben hat eine neue Aluminium-Crossover-Legierung entwickelt, die extremen Strahlungsbedingungen im All standhalten soll.

Ein Forschungsteam der Montanuniversität Leoben hat eine neue Aluminium-Crossover-Legierung entwickelt, die extremen Strahlungsbedingungen im All standhalten soll.

Ein Forschungsteam der Montanuniversität Leoben hat eine neue Aluminium-Crossover-Legierung entwickelt, die extremen Strahlungsbedingungen im All standhalten soll. Das Material wurde speziell für den Einsatz außerhalb des schützenden Magnetfelds der Erde konzipiert – etwa bei Missionen zum Mond oder Mars.

Hält extremer Strahlung stand

Im Weltraum sind Raumfahrzeuge dauerhaft kosmischer Strahlung sowie Sonnenstürmen ausgesetzt. Diese können herkömmliche Metalle schädigen und deren Stabilität deutlich verringern. Laut den Forschenden verlieren klassische Aluminiumlegierungen bereits bei vergleichsweise niedrigen Strahlungsdosen an Festigkeit. Die in Leoben entwickelte Legierung soll dagegen auch bei deutlich höheren Belastungen stabil bleiben. Verantwortlich dafür ist eine spezielle Materialstruktur, die Schäden im Atomgitter besser abfangen kann.

Tests unter Extrembedingungen

Getestet wurde das Material unter anderem mit Schwerionenbestrahlung in Großbritannien sowie in Versuchen am Erich Schmid Institut in Leoben. Dabei zeigte die Legierung laut Forschungsteam eine hohe Stabilität und behielt ihre mechanischen Eigenschaften auch unter starker Belastung weitgehend bei.

Blick auf künftige Raumfahrt

In den kommenden Jahren soll das Material weiterentwickelt und für konkrete Bauteile getestet werden. Ziel ist der Einsatz in Raumfahrtstrukturen, die langfristig im tiefen Weltraum eingesetzt werden könnten. Die Ergebnisse der Studie wurden in einer internationalen Fachzeitschrift veröffentlicht und als Titelbeitrag ausgezeichnet.