Fahrzeug in Flammen – mutige Ersthelfer greifen ein

Am frühen Morgen des 30. Mai 2026 ist in Windorf ein Fahrzeug in Brand geraten. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten Passanten und Einsatzkräfte mit Handfeuerlöschern eingreifen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern.

Gegen 7.33 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Pirka-Windorf zu einem Einsatz mit dem Alarmstichwort „Fahrzeugbrand“ alarmiert.

Gegen 7.33 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Pirka-Windorf zu einem Einsatz mit dem Alarmstichwort „Fahrzeugbrand“ alarmiert.

Am 30. Mai 2026 ist es in Windorf (Steiermark) in den frühen Morgenstunden zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Gegen 7.33 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Pirka-Windorf zu einem Einsatz mit dem Alarmstichwort „Fahrzeugbrand“ alarmiert.

Passanten verhinderten Schlimmeres

Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten mehrere Passanten sowie drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Seiersberg mit Handfeuerlöschern reagiert und den Brand eingedämmt. Durch dieses rasche und beherzte Eingreifen konnte offenbar eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Mehrere Feuerwehrkräfte im Löscheinsatz

Die Feuerwehr Pirka-Windorf übernahm anschließend die weiteren Löscharbeiten, sicherte die Einsatzstelle und band ausgelaufene Betriebsmittel. Auch Aufräumarbeiten wurden durchgeführt. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Pirka-Windorf mit mehreren Fahrzeugen und rund 15 Einsatzkräften sowie die Polizei und ein Abschleppunternehmen. Die Feuerwehr bedankte sich ausdrücklich für die Unterstützung der Passanten und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten.