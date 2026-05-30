Rote Unwetterwarnung: Starke Gewitter ziehen über die Steiermark
Am Samstagabend ziehen teils kräftige Gewitter über die Steiermark. Für mehrere Bezirke gilt laut Unwetterzentrale bereits die höchste Warnstufe Rot. Experten warnen vor Starkregen, stürmischen Windböen und zahlreichen Blitzen.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am Samstagabend sorgt eine Gewitterfront in weiten Teilen der Steiermark für unbeständiges Wetter. Die Unwetterzentrale (UWZ) hat für zahlreiche Bezirke bereits die Warnstufe Rot ausgegeben. Konkret gilt die Warnung laut den Experten für die Bezirke Liezen, Murtal, Murau, Leoben, Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Voitsberg, Graz, Leibnitz und Weiz. Auch Regionen in der Südoststeiermark, und Hartberg-Fürstenfeld sind betroffen.
Gewitterlinie erreicht die Weststeiermark
Laut Skywarn Austria hat eine Gewitterlinie am Abend die Weststeiermark erreicht und bewegt sich weiter in Richtung Süden. „Dabei können Starkregen, Windböen und kräftige Erdblitze auftreten“, wissen die Experten. Derzeit wird die Wetterlage zwar noch nicht als besonders kritisch eingestuft, eine Verstärkung der Gewitterzellen im weiteren Verlauf kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Stürmische Böen und Starkregen möglich
Auch die Meteorologen von Geosphere Austria rechnen laut Recherchen von 5 Minuten am Abend mit Gewittern, die von Nordwesten her über die Steiermark ziehen. Begleitet werden diese lokal von stürmischen Windböen. Zudem kann es vorübergehend zu kräftigem Regen und zahlreichen Blitzeinschlägen kommen. In der Nacht dürfte sich die Wetterlage vorübergehend entspannen. Vor allem in der Obersteiermark sind nach einer kurzen Wetterberuhigung später jedoch erneut Regenschauer möglich.
Hast du schon einmal ein schweres Unwetter erlebt?
Gewitterfront über Österreich
Nicht nur die Steiermark ist am heutigen Samstag von Gewittern betroffen. Mehr dazu liest du hier: Gewitter in Österreich: Karten zeigen, welche Regionen betroffen sind.