13-Jähriger nach schwerem Unfall bewusstlos: Hubschrauber im Einsatz

Samstagmittag, 30. Mai 2026, kam ein 13-jähriger E-Scooter-Lenker zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt. Der Jugendliche war zunächst bewusstlos.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH-Graz geflogen.

Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH-Graz geflogen.

Gegen 13 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in Kleinsemmering (Bezirk Weiz) alarmiert. Ein Kind war mit seinem E-Scooter auf einer Gemeindestraße unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz.

13-Jähriger nach Sturz mit E-Scooter bewusstlos

Beim Eintreffen der Polizei wurde der Junge bereits von Ersthelfern versorgt. Der 13-Jährige war zunächst bewusstlos. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH-Graz geflogen.

Zu schnell unterwegs? Ermittlungen laufen

Ein Zeuge gab an, den Jugendlichen kurz vor dem Unfall beobachtet zu haben.

Demnach dürfte der E-Scooter mit einer, für solche Fahrzeuge ungewöhnlich, hohen Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.