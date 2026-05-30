13-Jähriger nach schwerem Unfall bewusstlos: Hubschrauber im Einsatz
Samstagmittag, 30. Mai 2026, kam ein 13-jähriger E-Scooter-Lenker zu Sturz und wurde dabei schwer verletzt. Der Jugendliche war zunächst bewusstlos.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Gegen 13 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall in Kleinsemmering (Bezirk Weiz) alarmiert. Ein Kind war mit seinem E-Scooter auf einer Gemeindestraße unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz.
13-Jähriger nach Sturz mit E-Scooter bewusstlos
Beim Eintreffen der Polizei wurde der Junge bereits von Ersthelfern versorgt. Der 13-Jährige war zunächst bewusstlos. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik des LKH-Graz geflogen.
Zu schnell unterwegs? Ermittlungen laufen
Ein Zeuge gab an, den Jugendlichen kurz vor dem Unfall beobachtet zu haben.
Demnach dürfte der E-Scooter mit einer, für solche Fahrzeuge ungewöhnlich, hohen Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.