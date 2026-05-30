Erst Sonne, dann Gewitter: So wird das Wetter in der Steiermark am Sonntag

Der Sonntag beginnt in der Steiermark überwiegend freundlich. Nach der Auflösung örtlicher Nebel- und Restwolkenfelder scheint in vielen Regionen zunächst die Sonne. Im Laufe des Tages bilden sich zunehmend Quellwolken. Ab dem Nachmittag ziehen von Nordwesten her Regenschauer und Gewitter über das Land. Dabei sind lokal auch kräftige Windböen möglich. Nach dem Durchzug der Schauer lockert es vielerorts wieder auf und die Sonne zeigt sich erneut. Die Temperaturen bleiben sommerlich: In der Früh werden 10 bis 16 Grad gemessen, die Höchstwerte erreichen je nach Region 22 bis 29 Grad.