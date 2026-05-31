Frohnleiten eröffnet neuen Bauernmarkt am Hauptplatz

Durch die Verlegung direkt beim Brunnen am Hauptplatz soll der Markt nicht nur attraktiver werden, sondern auch mehr Raum für zukünftiges Wachstum erhalten.

Durch die Verlegung direkt beim Brunnen am Hauptplatz soll der Markt nicht nur attraktiver werden, sondern auch mehr Raum für zukünftiges Wachstum erhalten.

Einheitliche Verkaufsstände sorgen künftig für ein einheitliches Erscheinungsbild. Große Schirme bieten zusätzlich Schutz vor Sonne und Regen und verbessern damit die Bedingungen für Standbetreiber und Besucher gleichermaßen. Durch die Verlegung direkt beim Brunnen am Hauptplatz soll der Markt nicht nur attraktiver werden, sondern auch mehr Raum für zukünftiges Wachstum erhalten.

Kulinarik und neue Angebote

Neben regionalen Produkten wurde auch das Rahmenprogramm erweitert: Kulinarische Stadtspaziergänge mit Stationen am Bauernmarkt verbinden Genuss mit Stadtgeschichte. Zusätzlich sind in den Sommermonaten Kunsthandwerk, Verkostungen und weitere Aktionen geplant. Auch über einen zweiten Markttag wird bereits nachgedacht, um das Angebot weiter auszubauen. Bürgermeister Johannes Wagner sieht in der Neugestaltung einen wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung des Marktes und der Innenstadt. Auch die Verantwortlichen betonen die Bedeutung regionaler Lebensmittel und die Chance, den Bauernmarkt langfristig als lebendigen Treffpunkt zu stärken.