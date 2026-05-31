Alko-Unfall: Zwei 18-Jähriger aus Fahrzeug gerettet

Bei einem Verkehrsunfall in Irdning-Donnersbachtal sind in der Nacht auf Sonntag zwei 18-Jährige verletzt worden. Das Auto kam im Bereich eines Kreisverkehrs von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer.

Der Lenker wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert, der Beifahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Lenker wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert, der Beifahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 1.57 Uhr lenkte ein 18-jähriger Pkw-Lenker sein Fahrzeug auf der B75 im Gemeindegebiet von Irdning-Donnersbachtal (Bezirk Liezen). Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Pkw im Bereich eines Kreisverkehrs über die Mittelinsel. In weiterer Folge verlor der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer, bevor dieses zum Stillstand kam. Weitere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt.

Unfall: Jugendliche aus Fahrzeug gerettet

Anrainer wurden durch die Geräusche des Unfalls aufmerksam und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren übernahmen die Rettung der Insassen aus dem Fahrzeug. Der 18-jährige Lenker sowie sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer erlitten dabei Verletzungen und wurden nach der notärztlichen Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Der Lenker wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert, der Beifahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Alkotest positiv

Ein durchgeführter Alkotest beim Lenker ergab eine Alkoholisierung von fast 1 Promille. Die Feuerwehren standen mit mehreren Einsatzkräften im Einsatz. Das erheblich beschädigte Fahrzeug wurde anschließend von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.