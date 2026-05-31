Blitzschlag und Unfall: Zwei Einsätze innerhalb weniger Stunden

Die Freiwillige Feuerwehr Donnersbach hatte eine einsatzreiche Nacht: Nach einem Waldbrand infolge eines Blitzschlags am Abend folgte nur wenige Stunden später ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person.

Die Freiwillige Feuerwehr Donnersbach musste innerhalb weniger Stunden gleich zwei Einsätze bewältigen. Zunächst wurde am Freitagabend in Donnersbachwald im Bezirk Liezen ein Waldbrand nach einem Blitzschlag gemeldet, nur wenige Stunden später folgte in der Nacht ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Irdning.

Blitzschlag setzte Baum in Brand

Beim ersten Einsatz gegen 19.49 Uhr fing in Donnersbachwald ein Baum nach einem Blitzschlag Feuer. Gemeinsam mit der örtlich zuständigen Feuerwehr konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung verhindert werden.

Kurz nach 2 Uhr wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert. In Irdning (Bezirk Liezen) kam es zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person. Die Verletzten wurden aus dem Fahrzeug befreit und an das Rote Kreuz sowie den Notarzthubschrauber übergeben. Auch die Polizei stand im Einsatz. Beide Einsätze konnten dank des schnellen und koordinierten Handelns der Einsatzkräfte erfolgreich abgearbeitet werden.