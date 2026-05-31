Schock-Diagnose: Starkoch Johann Lafer an Krebs erkrankt

Schock-Diagnose für den aus der Steiermark stammenden Star-Koch Johann Lafer. Bei einer routinemäßigen Untersuchung wurde bei dem 68-Jährigen Lymphknotenkrebs diagnostiziert. Er befindet sich derzeit in Chemotherapie.

Starkoch und TV-Persönlichkeit Johann Lafer hat öffentlich über eine schwere Erkrankung gesprochen. Der 68-Jährige, der aus der Steiermark stammt, teilte mit, dass bei ihm Lymphknotenkrebs festgestellt wurde.

Starkoch und TV-Persönlichkeit Johann Lafer hat öffentlich über eine schwere Erkrankung gesprochen. Der 68-Jährige, der aus der Steiermark stammt, teilte mit, dass bei ihm Lymphknotenkrebs festgestellt wurde.

Starkoch und TV-Persönlichkeit Johann Lafer hat öffentlich über eine schwere Erkrankung gesprochen. Der 68-Jährige, der aus der Steiermark stammt, teilte mit, dass bei ihm Lymphknotenkrebs festgestellt wurde. Die Diagnose erfolgte im Zuge einer routinemäßigen medizinischen Untersuchung. Dabei zeigte sich, dass mehrere Bereiche im Körper betroffen waren. Für Lafer kam das Ergebnis völlig überraschend, wie er gegenüber der Bildzeitung mitteilte.

Chemotherapie: Johann Lafer an Krebs erkrankt

Derzeit befindet sich der bekannte Koch in einer intensiven Chemotherapie. Die Behandlung sei laut seinen Angaben körperlich sehr fordernd und habe bereits deutliche Auswirkungen gezeigt, unter anderem starken Gewichtsverlust und zeitweise Einschränkungen des Geschmacksinns. Trotz der belastenden Situation blickt Lafer nach eigenen Worten nach vorne. Er betont, weiterhin aktiv bleiben zu wollen und schöpft Hoffnung aus ersten positiven Reaktionen auf die Therapie. Unterstützung erhält er dabei besonders aus seinem familiären Umfeld.