Kollision mit Auto: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei St. Stefan ob Stainz ist es am Vormittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen. Ein 57-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Voitsberg prallte aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Pkw und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Voitsberg prallte aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Pkw und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Gegen 9 Uhr ereignete sich unmittelbar vor dem Ortsgebiet von St. Stefan ob Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Voitsberg prallte aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Pkw und erlitt dabei schwere Verletzungen.

Unfall: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Rettungswagen des Grünen Kreuz Steiermark, der nur rund eine Minute vom Unfallort entfernt stationiert war, traf rasch an der Einsatzstelle ein. Gemeinsam mit zwei ebenfalls alarmierten First Respondern wurde der schwer verletzte Motorradfahrer notfallmedizinisch erstversorgt und stabilisiert.

Notarzthubschrauber nachalarmiert

Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde zusätzlich der Notarzthubschrauber Christophorus 12 alarmiert. Nach der weiteren Versorgung vor Ort wurde der Patient in das LKH Graz geflogen. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Das Grüne Kreuz Steiermark stand mit einem Rettungswagen im Einsatz und bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften für die professionelle Zusammenarbeit.