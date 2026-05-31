Unwetter in der Steiermark: Hunderte Feuerwehrkräfte stundenlang im Einsatz

Ein kurzes, aber heftiges Unwetter mit Gewittern und teils starken Sturmböen sorgte am gestrigen Abend in weiten Teilen des Bezirkes Deutschlandsberg für zahlreiche Einsätze der Feuerwehren. Die erste Alarmierung erfolgte um 20.30 Uhr für die Freiwillige Feuerwehr Rassach. In Graschach war ein Baum auf einen Pkw gestürzt. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Unwetter zieht über die Steiermark: Feuerwehren stundenlang im Einsatz

In der darauffolgenden knappen Stunde bis 21.22 Uhr mussten insgesamt 15 Feuerwehren des Bereichsfeuerwehrverbandes Deutschlandsberg zu unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. Rund 210 Feuerwehrmitglieder standen dabei im Einsatz. Insgesamt 19 Einsätze wurden dabei über die Alarmzentrale disponiert und einige weitere Schadstellen, welche während der Einsätze auftauchten, von den Feuerwehren abgearbeitet. Der Großteil der Interventionen betraf durch Sturmböen umgestürzte Bäume, welche Straßen blockierten und von den Einsatzkräften entfernt werden mussten. In der Gemeinde St. Martin im Sulmtal wurde zudem das Dach eines Wirtschaftsgebäudes durch den Sturm teilweise abgedeckt. Auch in St. Pongratzen stürzten Teile eines Baumes auf einen Pkw, die FF Lateindorf stand dabei im Einsatz. Wie bereits beim ersten derartigen Vorfall wurde auch hier glücklicherweise niemand verletzt.

Feuerwehren auch bei Unfällen im Einsatz

Neben den wetterbedingten Einsätzen kam es im Zusammenhang mit den schwierigen Witterungsverhältnissen auch zu Verkehrsunfällen. In Rassach prallte ein Motorrad auf einen Pkw, wobei der Motorradlenker verletzt wurde. In Pirkhof kam ein Pkw von der L667 ab. Die Alarmierung der Einsatzkräfte erfolgte in diesem Fall automatisch über das im Fahrzeug integrierte eCall-Notrufsystem. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehren konnten die Verkehrswege innerhalb kurzer Zeit wieder freigemacht und weitere Gefahrenstellen beseitigt werden.

Gewitter sorgt auch in Knittelfeld für zahlreiche Unwettereinsätze

Am 30. Mai gegen 19.50 Uhr zog ein kurzes, jedoch sehr heftiges Gewitter auch über den Feuerwehrbereich Knittelfeld hinweg und führte zu mehreren Unwettereinsätzen. Besonders betroffen war die B77 Gaberl Bundesstraße, auf der zahlreiche Bäume durch den Sturm umstürzten und die Fahrbahn blockierten. Die Feuerwehren Großlobming und Kleinlobming rückten aus und entfernten die Hindernisse zügig, um die Straße wieder passierbar zu machen. Auch in der Stadt Knittelfeld richtete der Sturm Schäden an: Teile von Dächern wurden abgedeckt und Regenwasser drang in ein Haus ein. Die Feuerwehr Knittelfeld sowie die Besatzung der Teleskopmastbühne leisteten hier schnelle Hilfe, um die Schäden zu begrenzen und weitere Folgeschäden zu verhindern.

©Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld/ ABI d. V. Thomas Zeiler

Zeitgleich waren weitere Feuerwehren im Einsatz, um Verkehrswege von umgestürzten Bäumen zu befreien. Betroffen waren die Feuerwehren Rachau, Preg, Seckau, St. Marein und Kobenz. Insgesamt dauerten die Aufräumarbeiten rund drei Stunden, bis alle Schadenslagen abgearbeitet und die Verkehrswege wieder frei waren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.05.2026 um 13:08 Uhr aktualisiert