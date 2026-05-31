Kontrolle verloren: Pkw landet nach Crash im Garten

In den frühen Morgenstunden ist es auf der L518 in St. Marein-Feistritz zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun eines Wohnhauses.

In den frühen Morgenstunden des 31. Mai hat sich auf der L518 in der Gemeinde St. Marein-Feistritz ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Pkw-Lenker verlor gegen 2.45 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in weiterer Folge gegen den Zaun eines Einfamilienhauses. Kurz nach der Alarmierung rückten die Feuerwehren Feistritz und Knittelfeld gemeinsam mit der Polizei zur Unfallstelle aus. Vor Ort übernahmen die Einsatzkräfte die Absicherung des Bereichs und die weiteren Maßnahmen.

Pkw kracht in Zaun: Feuerwehr birgt Fahrzeug

Das beschädigte Fahrzeug musste mithilfe eines Krans aus dem Garten des Wohnhauses geborgen werden. Zusätzlich wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn gereinigt. Insgesamt standen 26 Feuerwehrleute im Einsatz. Nach rund einer Stunde konnten die Arbeiten erfolgreich abgeschlossen werden. Der Fahrzeuglenker blieb bei dem Unfall unverletzt.