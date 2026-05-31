18 Landessieger: Das sind die besten Weine der Steiermark

Bei der Landesweinbewertung 2026 wurden 18 Landessieger gekürt. Besonders auffällig: Gleich drei Betriebe holten heuer zwei Titel. Der Peiserhof von Familie Strohmeier aus Eibiswald überzeugte mit Sämling 88 Klassik und Weißburgunder Weststeiermark DAC. Weinbau Wurzinger aus Bad Gleichenberg gewann mit Welschriesling Vulkanland Steiermark DAC und Zweigelt „Herzblut“. Auch der Weinhof Leitner aus Ilztal durfte doppelt jubeln: mit Gelber Muskateller Sekt und Welschriesling Beerenauslese.

Viele Weine dabei

Die Landesweinbewertung gilt als größte und älteste Weinbewertung der Steiermark. „Die Landesweinbewertung der Landwirtschaftskammer ist traditionell der größte und wichtigste Weinwettbewerb der Steiermark“, so Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger bei der Siegerpräsentation. Insgesamt reichten rund 350 Weinbauern 1.747 Weine zur Bewertung ein. Für Steinegger zeigen die Ergebnisse, wie stark die steirischen Betriebe arbeiten: „Die hervorragenden Ergebnisse bestätigen die konsequente Qualitätsarbeit der Weinbauern und dienen zugleich als Sprungbrett für nationale und internationale Märkte.“

©LK Steiermark/CrispyMotion | Die strahlenden Landessieger mit den Gratulanten. Stehend v.l.n.r.: LK-Präsident Andreas Steinegger, Weinkönigin Magdalena, Josef Strohmeier, Vizepräsidentin Maria Pein, Stefan Wurzinger, Franz Strablegg-Leitner, Carina Strablegg-Leitner, Hans-Peter Temmel, Florian Temmel, Elias Koch, Lukas Radl, Wolfgang Klug, Peter Strauss, Robert Platzer, Franz-Josef Tschermonegg, Weinhoheit Antonia , Weinhoheit Lea, LAbg. Bruno Aschenbrenner, Vorstandsdirektor Florian Stryeck, Weinbauchef Martin Palz. Kniend v.l.n.r.: Reinhard Wurzinger, Michael Strohmeier, Christoph Lackner, Stefan Müller, Friedrich Frühwirth, Stefanie Leitner, Matthias Leitner, Stephan Hiden

Herkunft im Fokus

Eine wichtige Rolle spielt bei der Bewertung auch die Herkunft der Weine. Seit dem Weinjahrgang 2018 gibt es die drei Gebiete Vulkanland Steiermark DAC, Südsteiermark DAC und Weststeiermark DAC. Die Abkürzung DAC macht sichtbar, woher ein Wein kommt. „Die DAC-Bezeichnung macht die Herkunft der Weine klar erkennbar. Gebietstypische Weißweine – in der Weststeiermark auch der Schilcher – profilieren sich in den drei Qualitätsstufen Gebietswein, Ortswein und Riedenwein“, betont Vizepräsidentin Maria Pein. Von allen eingereichten Proben könnten 1.421 eine Herkunftsgarantie tragen, 1.292 tun das auch.

Strenge Auswahl

Der Weg zum Landessieg ist hart. Knapp 17 Prozent der eingereichten Weine schafften es ins Halbfinale, das waren 295 Weine. 108 Weine standen schließlich im Finale. „Das strenge Auswahlverfahren zeigt, wie schwierig es ist, mit einem Wein das Finale zu erreichen, um überhaupt erst Landessieger werden zu können“, sagt Weinbauchef Martin Palz. Die Finalverkostungen laufen nach der Rangziffernmethode ab, dabei müssen die Weine im direkten Vergleich bestehen.

Weingut des Jahres

Neben den 18 Landessiegern wurde auch das Weingut Lackner aus Krottendorf-Gaisfeld ausgezeichnet. Es trägt den Titel „Weingut des Jahres 2026“. Die Siegerweine werden in einer Broschüre vorgestellt, gemeinsam mit Finalisten und Semifinalisten. „Die besten steirischen Weine werden in der vorliegenden Broschüre in den Kategorien Sieger, Finalisten und Semifinalisten vorgestellt, um die Kaufentscheidung zu erleichtern und auch auf bisher unbekannte Betriebe aufmerksam zu machen“, erklärt Palz. Er verweist auch darauf, dass die Siegerweine in der Vinothek Steiermark in Sankt Anna erhältlich sind.