Neue Nikotinprodukte: KAGes sieht Risiko für Jugendliche

Zum Weltnichtrauchertag, am 31. Mai, zeigt die KAGes, warum ein Rauchstopp in jedem Alter zählt. Besonders Jugendliche greifen immer öfter zu neuen Nikotinprodukten.

Nikotin bleibt ein großes Gesundheitsthema: Die KAGes warnt besonders vor neuen Produkten wie E-Zigaretten, Tabakerhitzern und Nikotinbeuteln.

Nikotin bleibt ein großes Gesundheitsthema: Die KAGes warnt besonders vor neuen Produkten wie E-Zigaretten, Tabakerhitzern und Nikotinbeuteln.

Nikotin bleibt in Österreich die am weitesten verbreitete Suchtform. Laut Epidemiologiebericht Sucht 2025 konsumieren rund 24 Prozent der Bevölkerung täglich Rauchwaren, elektronische Inhalationsprodukte oder rauchfreie Nikotinerzeugnisse. Während klassisches Tabakrauchen langfristig abnimmt, steigt der Konsum neuer Nikotinprodukte.

Risiko für Junge

Besonders deutlich zeigt sich das bei Jugendlichen: 15 Prozent der 15-Jährigen konsumieren täglich ein nikotinhaltiges Produkt. Dazu zählen Zigaretten, E-Zigaretten oder Nikotinbeutel. Prim. Dr. Martin Ecker, Leiter des Zentrums für Suchtmedizin am LKH Graz II, warnt: „Gerade bei Jugendlichen ist Suchtvorbeugung besonders wichtig, weil das Gehirn in dieser Lebensphase noch in Entwicklung ist und Nikotin rasch abhängig machen kann.“ Neue Produkte wie E-Zigaretten, Tabakerhitzer oder Nikotinbeutel würden oft harmlos wirken, hätten aber ein erhebliches Suchtpotenzial.

©Pachernegg Prim. Dr. Martin Ecker, Leiter des Zentrums für Suchtmedizin am LKH Graz II, warnt vor dem Suchtpotenzial neuer Nikotinprodukte bei Jugendlichen.

Mehr als Lunge

Rauchen schädigt nicht nur die Lunge. Im Jahr 2023 starben in Österreich 2.366 Männer und 1.770 Frauen infolge eines Bronchialkarzinoms, großteils verursacht durch Tabakrauchen. 23 Prozent der Verstorbenen waren unter 65 Jahre alt. Prim. Dr. Otmar Schindler, Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie am LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, betont: „Viele unserer Patienten kommen wegen Problemen, die direkt mit ihrem langjährigen Rauchverhalten in Zusammenhang stehen.“

©Opernfoto Prim. Dr. Otmar Schindler, Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie am LKH Hochsteiermark, Standort Bruck, sieht viele Erkrankungen in Zusammenhang mit langjährigem Rauchen.

Stopp hilft immer

Laut Bericht denkt rund die Hälfte der täglich oder fast täglich Rauchenden darüber nach, aufzuhören. Gleichzeitig ist der Ausstieg schwer: Rund 36 Prozent der täglich Rauchenden gaben an, im Jahr davor erfolglos versucht zu haben, mit dem Rauchen aufzuhören. Hochgerechnet entspricht das etwa 570.000 Personen. Ecker macht trotzdem Mut: „Ein Rauchstopp lohnt sich in jedem Alter und der Körper beginnt bereits nach kurzer Zeit, sich zu erholen.“

Rauchfreie Häuser

Die KAGes setzt in ihren steirischen Landeskrankenhäusern, Landespflegezentren und weiteren Einrichtungen auf rauchfreie Bereiche. Gebäude, Balkone, Terrassen und unmittelbare Zugangsbereiche sind rauchfrei. Geraucht werden darf nur in gekennzeichneten Bereichen im Freien. So sollen Patientinnen, Bewohnerinnen, Mitarbeiterinnen und Besucherinnen vor Passivrauch geschützt werden.