Neugegründetes Damen-Volleyballteam holt Meistertitel in erster Saison

Großer Erfolg für den VBC Stainach: Die neu gegründete Damenmannschaft holte gleich in ihrer ersten Saison den Meistertitel im Frühjahrsdurchgang der 2. Gebietsliga.

Eine erst neu gegründete Damenmannschaft des VBC Stainach holt gleich in ihrer ersten Saison den Meistertitel und setzt dabei voll auf junge Talente.

Eine erst neu gegründete Damenmannschaft des VBC Stainach holt gleich in ihrer ersten Saison den Meistertitel und setzt dabei voll auf junge Talente.

Erst im Herbst 2025 wurde beim VBC Stainach eine neue Damenmannschaft gegründet. Nur wenige Monate später darf das junge Team bereits jubeln: In der 2. Gebietsliga sicherten sich die Volleyballerinnen den Meistertitel im Frühjahrsdurchgang. Der Start hätte für die junge Mannschaft kaum besser laufen können.

Junges Team

Insgesamt besteht die Mannschaft aus 18 Spielerinnen. Das Durchschnittsalter liegt bei unter 18 Jahren. Der VBC Stainach setzt damit bewusst auf junge Talente aus der Region. Für den Verein, der bereits seit 1968 besteht, ist die Nachwuchsarbeit ein wichtiger Teil der sportlichen Zukunft. Trainiert wird die Damenmannschaft in der Turnhalle der HAK Liezen. Dort arbeitet Trainer Johannes Neuwersch mit den Spielerinnen an ihrer sportlichen Entwicklung.

©Marina Schuster | Das neugegründete Damen-Volleyballteam des VBC Stainach feiert gleich in der ersten Saison den Meistertitel.

Neue Spielerinnen gesucht

Beim VBC Stainach freut man sich über den starken Teamgeist der jungen Damen. Nach dem Meistertitel blickt der Verein optimistisch nach vorne. Gleichzeitig ist die Mannschaft weiterhin auf der Suche nach neuen Spielerinnen. Interessierte Damen sind herzlich willkommen, Teil des Teams zu werden.