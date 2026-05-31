Hagel, Starkregen und Sturmböen treffen Hartberg

Laut Österreichischer Unwetterzentrale ziehen derzeit in der südlichen Steiermark starke Gewitter durch. „Derzeit gehen besonders […] in der südlichen Steiermark […] starke Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen nieder. Etwa rund um Hartberg in der Oststeiermark“, so die Österreichische Unwetterzentrale. Auch aus dem Raum Graz gibt es bereits Eindrücke der aktuellen Wetterlage. Dort hat das Unwetter bereits Auswirkungen: Die Grazer Schlossbergbahn ist aufgrund des starken Gewitters aktuell außer Betrieb. Mehr dazu liest du hier: Starkes Gewitter legt Grazer Schlossbergbahn lahm.