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Foto auf 5min.at zeigt ein Gewitter in Hartberg.
Rund um Hartberg gehen derzeit starke Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen nieder.
Hartberg/Südsteiermark
31/05/2026
Gewitterzelle

Hagel, Starkregen und Sturmböen treffen Hartberg

In der Steiermark gehen derzeit starke Gewitter nieder. Betroffen sind laut Österreichischer Unwetterzentrale vor allem die südliche Steiermark und der Raum Hartberg.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Laut Österreichischer Unwetterzentrale ziehen derzeit in der südlichen Steiermark starke Gewitter durch. „Derzeit gehen besonders […] in der südlichen Steiermark […] starke Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen nieder. Etwa rund um Hartberg in der Oststeiermark“, so die Österreichische Unwetterzentrale. Auch aus dem Raum Graz gibt es bereits Eindrücke der aktuellen Wetterlage. Dort hat das Unwetter bereits Auswirkungen: Die Grazer Schlossbergbahn ist aufgrund des starken Gewitters aktuell außer Betrieb. Mehr dazu liest du hier: Starkes Gewitter legt Grazer Schlossbergbahn lahm.

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