Baum stürzte auf Stromleitung: Waldboden fing Feuer

In Pernegg an der Mur kam es am Samstagabend zu einem Brand im Gabraungraben. Umgestürzte Bäume lagen auf einer Stromleitung, dann fingen Waldboden und Buschwerk Feuer.

Am Samstag, dem 30. Mai, wurde die Freiwillige Feuerwehr Pernegg an der Mur um 20.03 Uhr per Sirenenalarm in den Gabraungraben (Pernegg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark) gerufen. Der Grund: Im Bereich einer Stromleitung waren Bäume umgestürzt. Dadurch gerieten rund 60 bis 80 Quadratmeter Waldboden und Buschwerk in Brand.

Schwieriger Zugang

Bevor die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beginnen konnte, musste zuerst die Lage rund um die Stromleitung gesichert werden. Nach der Freigabe durch das Energieversorgungsunternehmen arbeiteten sich die Einsatzkräfte in das unwegsame Gelände vor. Dafür mussten zunächst Zugangswege freigeschnitten werden.

©Freiwillige Feuerwehr Pernegg an der Mur | Rund 60 bis 80 Quadratmeter Waldboden und Buschwerk standen in Pernegg an der Mur in Brand.

Brand gelöscht

Die Brandbekämpfung wurde schließlich mit einem HD-Rohr durchgeführt. Um 21.35 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Bis der Einsatz komplett abgeschlossen war, dauerte es aber noch: Einsatzende war um 23.10 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr Pernegg an der Mur war mit 18 Mann im Einsatz. Vor Ort waren laut Feuerwehr das KRFS-Tunnel, das TLFA und das LF.