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Foto auf 5min.at zeigt den Tierpark in Mautern.
387 Besucher wurden nach Starkregen und Sturmböen aus dem Tierpark Mautern sicher ins Tal gebracht. Verletzt wurde niemand.
Mautern
31/05/2026
Keine Verletzten

Unwetter: 387 Besucher aus Tierpark Mautern evakuiert

Starkregen, Sturmböen und 387 Besucher im Gefahrenbereich: Im Tierpark Mautern musste heute alles schnell gehen. Einsatzkräfte brachten alle sicher ins Tal. Verletzt wurde niemand.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(193 Wörter)
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Im Tierpark Mautern (Bezirk Leoben, Steiermark) musste heute am frühen Nachmittag (Sonntag, 31. Mai 2026) rasch gehandelt werden. Starkregen und heftige Sturmböen machten eine Evakuierung notwendig. Zwischen 14 und 15 Uhr wurden insgesamt 387 Besucher aus dem Gefahrenbereich gebracht. Die Feuerwehren begleiteten die Menschen sicher ins Tal.

Rotes Kreuz vor Ort

Auch das Rote Kreuz Steiermark war im Einsatz. Drei Fahrzeuge standen bereit: zwei Rettungstransportwagen und ein Kommandofahrzeug. Insgesamt sieben Rettungssanitäter kümmerten sich um die rettungsdienstliche Versorgung während der Evakuierung. So war sichergestellt, dass im Notfall sofort geholfen werden kann. Zusätzlich waren zwei Mitarbeiter des Rotkreuz-Kriseninterventionsteams vor Ort. Sie standen bereit, um betroffene Personen bei Bedarf psychosozial zu betreuen. Gerade bei einem plötzlichen Unwetter und einer Evakuierung kann so eine Unterstützung wichtig sein. Verletzte gab es im Zuge des Einsatzes aber keine.

„Evakuierten Besuchern ging es den Umständen entsprechend sehr gut“

Rotkreuz-Einsatzleiter Georg Krempl zieht nach dem Einsatz eine positive Bilanz: „Den evakuierten Besucher:innen ging es den Umständen entsprechend sehr gut, verletzte Personen waren nicht zu beklagen. Das Zusammenspiel der Einsatzkräfte sowie der zuständigen Behörden hat hervorragend funktioniert.“

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