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/ ©Thomas Zeiler / BFV Knittelfeld
Foto auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in Knittelfeld nach einem erneuten Unwetter.
Nach der Gewitterfront mussten die Einsatzkräfte in Knittelfeld ein abgedecktes Dach mit Planen sichern.
Knittelfeld
31/05/2026
Feuerwehreinsatz

Gewitterfront zog erneut über Knittelfeld: Sturm deckte Dach ab

Nach den Unwettereinsätzen am Vortag war die Feuerwehr Knittelfeld am Sonntagnachmittag erneut gefordert. In Knittelfeld deckte der Sturm Teile eines Daches ab.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(159 Wörter)
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Über dem Murtal zog am Sonntagnachmittag, 31. Mai, erneut eine Gewitterfront auf. Für die Feuerwehr Knittelfeld bedeutete das den nächsten Einsatz nach einem bereits fordernden Vortag. Schon am Tag davor sind die Einsatzkräfte zu mehreren Unwettereinsätzen ausgerückt. Gegen 14.40 Uhr folgte dann die nächste Alarmierung. In Knittelfeld sind bei einem Wirtschaftsgebäude Teile des Daches durch den Sturm abgedeckt worden. Damit weiterer Schaden verhindert werden konnte, rückte die Feuerwehr aus.

Einsatz am Dach

Vor Ort mussten die Einsatzkräfte rasch auf das beschädigte Dach gelangen. Einsatzleiter Brandmeister Daniel Schmied schilderte, dass dafür eine Teleskopbühne sowie der Arbeitskorb des Wechselladefahrzeugs eingesetzt wurden. So konnten die Feuerwehrleute von zwei Seiten aus arbeiten. Am Dach breiteten die Einsatzkräfte Planen aus. Diese wurden sorgfältig angebracht und mit Holzlatten fixiert. Ziel war es, das Gebäude bestmöglich vor weiteren Schäden zu schützen.

Foto auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz in Knittelfeld nach einem erneuten Unwetter.
©Thomas Zeiler / BFV Knittelfeld |
Mit Teleskopbühne und Arbeitskorb gelangte die Feuerwehr von zwei Seiten auf das beschädigte Dach.
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