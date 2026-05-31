Gewitterfront zog erneut über Knittelfeld: Sturm deckte Dach ab

Nach den Unwettereinsätzen am Vortag war die Feuerwehr Knittelfeld am Sonntagnachmittag erneut gefordert. In Knittelfeld deckte der Sturm Teile eines Daches ab.

Über dem Murtal zog am Sonntagnachmittag, 31. Mai, erneut eine Gewitterfront auf. Für die Feuerwehr Knittelfeld bedeutete das den nächsten Einsatz nach einem bereits fordernden Vortag. Schon am Tag davor sind die Einsatzkräfte zu mehreren Unwettereinsätzen ausgerückt. Gegen 14.40 Uhr folgte dann die nächste Alarmierung. In Knittelfeld sind bei einem Wirtschaftsgebäude Teile des Daches durch den Sturm abgedeckt worden. Damit weiterer Schaden verhindert werden konnte, rückte die Feuerwehr aus.

Einsatz am Dach

Vor Ort mussten die Einsatzkräfte rasch auf das beschädigte Dach gelangen. Einsatzleiter Brandmeister Daniel Schmied schilderte, dass dafür eine Teleskopbühne sowie der Arbeitskorb des Wechselladefahrzeugs eingesetzt wurden. So konnten die Feuerwehrleute von zwei Seiten aus arbeiten. Am Dach breiteten die Einsatzkräfte Planen aus. Diese wurden sorgfältig angebracht und mit Holzlatten fixiert. Ziel war es, das Gebäude bestmöglich vor weiteren Schäden zu schützen.