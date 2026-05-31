Waldbrand in Wörschach: Blitz dürfte Feuer ausgelöst haben

In Wörschach im Bezirk Liezen standen seit Samstagabend rund 50 Einsatzkräfte bei einem Waldbrand im Einsatz. Das Gelände machte die Löscharbeiten besonders schwierig.

Seit Samstagabend, dem 30. Mai 2026, sind in Tausing in Wörschach (Bezirk Liezen, Steiermark) mehrere Einsatzorganisationen gefordert; dort brach ein Waldbrand aus. Nach aktuellem Stand dürfte ein Blitzschlag infolge eines Unwetters das Feuer ausgelöst haben.

Hilfe aus der Luft

Die Flammen breiteten sich in steilem und schwer zugänglichem Gelände aus. Genau das machte den Einsatz für die Helfer besonders herausfordernd. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Wörschach waren auch weitere Feuerwehren vor Ort. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ unterstützte die Löscharbeiten. Er führte Löschwasserabwürfe durch, um das Feuer im unwegsamen Gelände besser bekämpfen zu können. Zusätzlich stand die Bergrettung Stainach im Einsatz. Sie sicherte die Einsatzkräfte im Hangbereich ab. Auch die Bezirkshauptmannschaft Liezen war eingebunden.

©FF Wörschach | Wegen des steilen Geländes unterstützte auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ die Löscharbeiten.

Noch kein „Brand Aus“

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte beteiligt. Der Einsatz wurde am Sonntag, dem 31. Mai 2026, gegen Mittag in Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft Liezen unterbrochen. Zu diesem Zeitpunkt konnte der Brand weitgehend eingedämmt werden. Ganz vorbei ist der Einsatz damit aber noch nicht: Das Gebiet wird weiterhin beobachtet. Ein offizielles „Brand Aus“ kann laut Landespolizeidirektion Steiermark frühestens nach weiteren Erkundungsflügen mittels Drohne erfolgen. Personen wurden bei dem Waldbrand nicht verletzt.