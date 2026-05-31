Ehepaar stürzt bei Motorradtour: Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei Großsteinbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Motorradunfall. Ein Ehepaar aus dem Bezirk Weiz wurde verletzt, auch der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein Ehepaar aus dem Bezirk Weiz war mit zwei Motorrädern unterwegs. Nach einer verpassten Abzweigung kam es bei Großsteinbach zu einem schweren Unfall.

Ein Ehepaar aus dem Bezirk Weiz war mit zwei Motorrädern unterwegs. Nach einer verpassten Abzweigung kam es bei Großsteinbach zu einem schweren Unfall.

Das Ehepaar war am Sonntag, dem 31. Mai 2026, gemeinsam auf Motorradtour unterwegs. Beide fuhren mit einem eigenen Motorrad. Gegen 14.45 Uhr legten der 49-Jährige und seine gleichaltrige Frau einen kurzen Stopp ein. Dabei wollten sie die weitere Route besprechen. Kurz danach setzten sie ihre Fahrt auf der L436, der Sebersdorferstraße, fort.

Abzweigung verpasst

Bei Großhartmannsdorf waren die beiden in Richtung Großhart unterwegs. Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürften sie dabei die Abzweigung in Richtung Neusiedl übersehen haben. Der 49-Jährige bremste sein Motorrad abrupt ab, um nach links abzubiegen. Seine Frau fuhr direkt hinter ihm. Sie dürfte das Bremsmanöver zu spät bemerkt haben.

Kollision unvermeidbar

Die 49-Jährige versuchte noch auszuweichen. Eine Kollision konnte sie aber nicht mehr verhindern. Beide Motorräder stießen zusammen. Der Mann und seine Frau kamen daraufhin zu Sturz. Für die Einsatzkräfte begann ein größerer Rettungseinsatz auf der L436.

Hubschrauber im Einsatz

Der 49-Jährige wurde vom Roten Kreuz mit schweren Verletzungen ins LKH Oststeiermark nach Feldbach gebracht. Seine Frau musste mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 16“ ins LKH nach Oberwart geflogen werden. Sie erlitt Verletzungen bislang unbestimmten Grades. Laut Polizei wird sie notfallmedizinisch betreut.

Straße kurz gesperrt

Die Unfallstelle war während des Einsatzes kurzfristig gesperrt. Neben der Polizeiinspektion Ilz waren auch mehrere Feuerwehren vor Ort. Im Einsatz standen die Feuerwehren Großhartmannsdorf, Sebersdorf, Obgrün und Großsteinbach sowie das Rote Kreuz. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.