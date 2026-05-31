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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Rettungshubschrauber RK 1.
Eine E-Bikerin wurde nach dem Sturz in Wörschachwald mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Rottenmann geflogen.
Wörschachwald
31/05/2026
Ins LKH geflogen

E-Bikerin stürzt in Wörschachwald – ins LKH geflogen

In Wörschachwald im Bezirk Liezen kam am Sonntag eine 57-jährige E-Bikerin zu Sturz. Die Frau wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Rottenmann geflogen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Am Sonntagnachmittag, dem 31. Mai 2026, kam es in Wörschachwald in der Gemeinde Stainach-Pürgg zu einem Unfall mit einem E-Bike. Eine 57-jährige deutsche Staatsbürgerin war gegen 13.30 Uhr unterwegs, als sie beim Einfahren in eine Linkskurve stürzte. Warum die Frau zu Sturz kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Laut Landespolizeidirektion Steiermark dürfte sie „aus bislang unbekannter Ursache“ mit ihrem E-Bike gestürzt sein. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht an dem Unfall beteiligt.

Hubschrauber im Einsatz

Die 57-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde sie vom Rettungshubschrauber C14 in das LKH Rottenmann gebracht. Im Krankenhaus wurde ein Alkovortest durchgeführt. Dieser verlief negativ. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

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