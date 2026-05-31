Unwetter wütete in der Steiermark – Feuerwehren im Dauereinsatz

Eine Gewitterzelle sorgte am Sonntag in der Steiermark für viele Einsätze. In Mautern saßen Gäste im Tierpark Wilden Berg fest, auch im Raum Graz waren mehrere Feuerwehren gefordert.

In Mautern versperrte ein umgestürzter Baum den einzigen Weg ins Tal. Auch in Graz-Umgebung und im Bezirk Liezen hielten Regen und Sturmböen die Feuerwehren auf Trab.

In Mautern versperrte ein umgestürzter Baum den einzigen Weg ins Tal. Auch in Graz-Umgebung und im Bezirk Liezen hielten Regen und Sturmböen die Feuerwehren auf Trab.

Noch während die Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L. mit Aufräumarbeiten nach dem gestrigen Unwetter (Samstag, 30. Mai) beschäftigt war, kam der nächste Alarm. Gemeinsam mit den Feuerwehren des Abschnitts 3 ging es nach Mautern. Dort fiel ein Baum auf die Straße zum Tierpark Wilden Berg Mautern. Laut Feuerwehr war damit „der einzige Weg ins Tal“ versperrt. Weil der Lift wegen des Wetters außer Betrieb war, saßen Gäste am Berg fest. Die Einsatzkräfte wurden daraufhin zur Evakuierung der Gäste alarmiert. Mehr dazu liest du hier: Unwetter: 387 Besucher aus Tierpark Mautern evakuiert.

©Freiwillige Feuerwehr Mautern in Steiermark | Ein umgestürzter Baum versperrte in Mautern den einzigen Weg ins Tal. Gäste am Wilden Berg saßen deshalb vorerst fest.

Schon wieder Hilfe

Zuvor war die Feuerwehr Kammern i.L. bereits ab 10 Uhr bei zwei Technischen Hilfeleistungen in Glarsdorf und Kaisertal im Einsatz. „Heute waren wir erneut ab 10 Uhr bei 2 Technischen Hilfeleistungen in Glarsdorf und Kaisertal im Einsatz. Noch während wir mit den Aufräumarbeiten nach dem gestrigen Unwetter beschäftigt waren, wurden wir gemeinsam mit den Feuerwehren des Abschnitts 3 nach Mautern alarmiert“, so die Freiwillige Feuerwehr Kammern i.L.

20 Einsätze in Liezen

Auch im Bezirk Liezen wurden die Feuerwehren am Sonntagnachmittag stark gefordert. Laut Bereichsfeuerwehrverband Liezen gab es 20 Unwettereinsätze. Insgesamt standen 12 Feuerwehren im Einsatz. Das Einsatzgebiet zog sich nahezu über die gesamte Bezirksfläche, vom oberen Ennstal bis Hinterwildalpen beziehungsweise Treglwang. Meist mussten die Florianis Verkehrswege von umgestürzten Bäumen befreien.

©Feuerwehr Pyhrn | Im Bezirk Liezen rückten 12 Feuerwehren zu insgesamt 20 Unwettereinsätzen aus. Vor allem Bäume blockierten Straßen.

Gefahr durch Wind

Diese Arbeit war laut Bereichsfeuerwehrverband immer wieder gefährlich. Denn solange starker Wind herrscht, können im Bereich der Schadensstellen weitere Bäume umstürzen. Einsätze gab es unter anderem in Admont, Mitterberg, Liezen, Stein an der Enns, Mooslandl, Dietmannsdorf, Eselsbach-Unterkainisch, Johnsbach, Bärndorf, Wildalpen und Hinterwildalpen. In Mitterberg sicherten die Feuerwehren Mitterberg und Michaelerberg außerdem eine Schadensstelle bei einer gerissenen Hochspannungsleitung nahe der Kläranlage Tunzendorf ab.

Auch Raum Graz betroffen

Auch im Raum Graz zog eine Gewitterzelle durch. In Graz-Umgebung hielten heftiger Regen und starke Sturmböen mehrere Feuerwehren auf Trab. In Unterpremstätten blockierte ein Baum die Rampe von der A2 zur A9 in Fahrtrichtung Linz, die für die Baumbergung komplett gesperrt werden musste. In Judendorf-Straßengel lag ein Baum quer über einer Fahrbahn, kurz darauf stürzte ein Baum auf das Dach eines Gebäudes. Auch in Eggersdorf bei Graz musste ein Baum von der Edelsbachstraße entfernt werden. In Hitzendorf rückte die Feuerwehr zu einer Baumbergung und zu Nachkontrollarbeiten nach einem Kleinbrand aus. In Graz selbst stand die Schloßbergbahn nach dem starken Gewitter vorübergehend still, der Betrieb wurde mittlerweile wieder aufgenommen.