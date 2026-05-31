Die Steiermark startet wechselhaft in den Juni

Der Montag, 1. Juni, bringt der Steiermark einen unbeständigen Start in den Juni. „In der Früh und am Vormittag ziehen Regenschauer durch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Danach lockern die Wolken zeitweise auf, und vielerorts bleibt es am Nachmittag trocken und zeitweise sonnig. An der Alpennordseite bleibt es jedoch schaueranfällig. Auch ganz im Süden kann am Nachmittag wieder das eine oder andere Gewitter entstehen. In der Obersteiermark kühlt es mit mäßigem Nordwestwind ab. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 12 und 17 Grad, tagsüber werden von Nordwest nach Südost 16 bis 24 Grad erreicht.