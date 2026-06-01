Fußgängerin (70) von Auto erfasst – sie stirbt noch an der Unfallstelle

Am Sonntagabend kam es in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) zu einem tragischen Unfall. Ein Autofahrer erfasste die Frau. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Der 72-Jährige war in Richtung Stadtmitte unterwegs, als es im Bereich eines Schutzweges zur Kollision mit der 70-jährigen Fußgängerin kam. „Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch anwesende Personen, das Österreichische Rote Kreuz und eine Notärztin verstarb die Frau noch an der Unfallstelle“, informiert die Polizei.

Frau übersehen

Der Alkotest des Lenkers verlief negativ. Erstangaben zufolge dürfte der Autofahrer die Fußgängerin übersehen haben. Noch sei jedoch nicht geklärt, ob die Frau den Schutzweg benutzte oder die Straße einige Meter davor überquerte. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion des Todesopfers an.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Auch das Fahrzeug des Unfalllenkers wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Vor Ort waren mehrere Polizeistreifen sowie zehn Kräfte der Feuerwehr Feldbach im Einsatz, um die ordnungsgemäße Unfallaufnahme inmitten zahlreicher Passanten zu ermöglichen.