Blütenmeer im Ausseerland: Narzissenfest begeistert Besucher

Auch heuer fand Ende Mai wieder das traditionelle Narzissenfest im Ausseerland statt. Das größte Blumen- und Brauchtumsfest der Steiermark zog erneut tausende Besucher in die Region.

Das 66. Narzissenfest im Ausseerland hat auch heuer wieder tausende Besucher in die Region gezogen. Vier Tage lang stand das größte Blumenfest Österreichs ganz im Zeichen von Narzissen, Brauchtum und regionaler Tradition. Höhepunkt war dabei der Sonntag mit den geschmückten Figuren aus tausenden Narzissenblüten. Das Fest gilt als eines der wichtigsten Tourismus- und Brauchtumsereignisse in der Steiermark und wird von großem ehrenamtlichem Engagement getragen.

„Visitenkarte für die Steiermark“

„Das Narzissenfest ist weit mehr als eine Veranstaltung – es ist eine einzigartige Visitenkarte für die Steiermark“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP). Auch Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) sieht große Bedeutung für die Region: „Das Narzissenfest zeigt eindrucksvoll, wie stark Zusammenhalt, Regionalität und Tradition im Ausseerland gelebt werden.“

©Land Steiermark | Beim Narzissenfest im Ausseerland waren zahlreiche Vertreter aus Politik und Gemeinden anwesend. ©Land Steiermark | Bei der Veranstaltung waren Bgm. Franz Steinegger (Gemeinde Grundlsee), Bgm. Thomas Schönauer (Stadtgemeinde Bad Aussee), LH-Stv. Manuela Khom und Bgm. Gerald Loitzl (Gemeinde Altaussee) anwesend. ©Land Steiermark | Das Narzissenfest zog auch heuer wieder viele Gäste sowie Vertreter aus Politik und Region ins Ausseerland.

Fester Bestandteil in der Steiermark

Seit seiner ersten Austragung im Jahr 1960 hat sich das Narzissenfest zu einem festen Bestandteil des steirischen Veranstaltungskalenders entwickelt und zieht jährlich rund 25.000 Gäste an. Getragen wird das Narzissenfest dabei von einem außergewöhnlichen ehrenamtlichen Engagement: Unzählige Helfer aus der Region wirken Jahr für Jahr an der Organisation und Gestaltung des Festes mit.