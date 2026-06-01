Millionenschäden nach Hagelunwetter in der Steiermark

In mehreren Wellen sind am Sonntag, 31. Mai 2026, Gewitter über die Steiermark gezogen. Vor allem jene am Nachmittag hatte auch Hagel im Gepäck und für Millionenschäden in der Landwirtschaft gesorgt.

Die Steiermark war am Sonntag, 31. Mai 2026, von Unwettern betroffen. Besonders problematisch waren dabei der starke Wind, zusätzlich kamen noch Starkregen und in manchen Regionen auch Hagel dazu. Wie Bilder nun zeigen, war dieser teilweise über zwei Zentimeter groß und hat damit vor allem in der Landwirtschaft auch einiges an Schaden angerichtet, wie die Österreichische Hagelversicherung nun berichtet.

Zwei Millionen Euro Schaden in der Steiermark

„Betroffen ist vor allem die Landwirtschaft in den Bezirk Weiz, Hartberg-Fürstenfeld, Südoststeiermark und Graz-Umgebung, wo Acker- und Obstkulturen sowie Grünland geschädigt wurden“, weiß Josef Kurz, Landesdirektor der Hagelversicherung in der Steiermark. Durch die Unwetter am Sonntag wurden Schäden in der Landwirtschaft von rund zwei Millionen Euro verursacht. Bilder zeigen nun etwa beschädigte Apfelkulturen und große Hagelkörner, die auf Teile des Bundeslandes niedergegangen sind.

©Österreichische Hagelversicherung Unter anderem Apfelkulturen in Markt Hartmannsdorf in der Steiermark haben Schäden davongetragen.

Hagelunwetter über Teile Österreichs gezogen

Allgemein sind zum Mai-Abschluss Gewitter und Unwetter über große Teile Österreichs gezogen. Unter anderem aus Graz berichteten uns Leser davon, dass sie gleich zwei Mal betroffen waren. „Dazwischen hat sogar die Sonne geschienen, dann ist es wieder losgegangen“, beschreibt ein Grazer die skurrilen Szenen am Sonntag. Mehr zum Gewitter-Sonntag könnt ihr auch hier nachlesen: „Kurz aber heftig“: Erste Hagelgewitter über Teile Österreichs gezogen.