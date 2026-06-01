Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt eine glückliche Frau und im Hintergrund Eurobanknoten.
Ein Steirer konnte beim Lotto-Joker abräumen.
Steiermark
01/06/2026
Lotto-Gewinn

Lotto-Joker: Solo-Gewinn geht in die Steiermark

Beim Lotto konnte am vergangenen Sonntag ein Steirer ordentlich abräumen: Die richtige Kombination auf dem Tippschein brachte dem Glücklichen etwas mehr als 190.000 Euro.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(171 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Bei der vergangenen Lottoziehung am Sonntag konnte niemand die „sechs Richtigen“ (bestehend aus den Zahlen 5, 18, 27, 31, 32 und 34) tippen. Damit geht es bei der kommenden Ziehung um einen Vierfachjackpot. „Im Topf für den oder die Sechser liegen dann bereits 4 Millionen Euro“, so die „Österreichischen Lotterien„. Es ist der fünfte Vierfachjackpot in diesem Jahr. Die bisherigen vier entwickelten sich alle noch zu einem Fünffachjackpot weiter.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?

Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser
Mehr als 100.000
Zwischen 1.000 und 100.000 Euro
Zwischen 100 und 1.000 Euro
Zwischen zehn und 100 Euro
Weniger als zehn Euro
Ich habe noch nicht gewonnen
Ich spiele nicht mit

Steirer räumt beim Joker ab

Glück hatte hingegen ein Spieler aus der Steiermark. Er konnte beim Joker einen Solo-Gewinn abräumen. Der oder die Gewinnerin hatte sowohl die richtige Joker-Kombination auf dem Tippschein als auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt. Damit wandert der Gewinn in der Höhe von etwas mehr als 190.000 Euro in die Steiermark.

Lotto-Jackpot kanpp verpasst

Erst vor Kurzem schrammte ein Steirer mit einem Quicktipp am großen Jackpot vorbei. Ihm fehlte nur eine Zahl, nämlich die 38, um den Millionenjackpot zu knacken. Mehr dazu hier: Lotto: Steirer verpasst Millionen-Jackpot nur um eine einzige Zahl.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: