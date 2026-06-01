Lotto-Joker: Solo-Gewinn geht in die Steiermark

Beim Lotto konnte am vergangenen Sonntag ein Steirer ordentlich abräumen: Die richtige Kombination auf dem Tippschein brachte dem Glücklichen etwas mehr als 190.000 Euro.

Bei der vergangenen Lottoziehung am Sonntag konnte niemand die „sechs Richtigen“ (bestehend aus den Zahlen 5, 18, 27, 31, 32 und 34) tippen. Damit geht es bei der kommenden Ziehung um einen Vierfachjackpot. „Im Topf für den oder die Sechser liegen dann bereits 4 Millionen Euro“, so die „Österreichischen Lotterien„. Es ist der fünfte Vierfachjackpot in diesem Jahr. Die bisherigen vier entwickelten sich alle noch zu einem Fünffachjackpot weiter.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Steirer räumt beim Joker ab

Glück hatte hingegen ein Spieler aus der Steiermark. Er konnte beim Joker einen Solo-Gewinn abräumen. Der oder die Gewinnerin hatte sowohl die richtige Joker-Kombination auf dem Tippschein als auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt. Damit wandert der Gewinn in der Höhe von etwas mehr als 190.000 Euro in die Steiermark.

Lotto-Jackpot kanpp verpasst

Erst vor Kurzem schrammte ein Steirer mit einem Quicktipp am großen Jackpot vorbei. Ihm fehlte nur eine Zahl, nämlich die 38, um den Millionenjackpot zu knacken. Mehr dazu hier: Lotto: Steirer verpasst Millionen-Jackpot nur um eine einzige Zahl.