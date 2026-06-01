Lotto-Joker: Solo-Gewinn geht in die Steiermark
Beim Lotto konnte am vergangenen Sonntag ein Steirer ordentlich abräumen: Die richtige Kombination auf dem Tippschein brachte dem Glücklichen etwas mehr als 190.000 Euro.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Bei der vergangenen Lottoziehung am Sonntag konnte niemand die „sechs Richtigen“ (bestehend aus den Zahlen 5, 18, 27, 31, 32 und 34) tippen. Damit geht es bei der kommenden Ziehung um einen Vierfachjackpot. „Im Topf für den oder die Sechser liegen dann bereits 4 Millionen Euro“, so die „Österreichischen Lotterien„. Es ist der fünfte Vierfachjackpot in diesem Jahr. Die bisherigen vier entwickelten sich alle noch zu einem Fünffachjackpot weiter.
Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?
Steirer räumt beim Joker ab
Glück hatte hingegen ein Spieler aus der Steiermark. Er konnte beim Joker einen Solo-Gewinn abräumen. Der oder die Gewinnerin hatte sowohl die richtige Joker-Kombination auf dem Tippschein als auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt. Damit wandert der Gewinn in der Höhe von etwas mehr als 190.000 Euro in die Steiermark.
Lotto-Jackpot kanpp verpasst
Erst vor Kurzem schrammte ein Steirer mit einem Quicktipp am großen Jackpot vorbei. Ihm fehlte nur eine Zahl, nämlich die 38, um den Millionenjackpot zu knacken. Mehr dazu hier: Lotto: Steirer verpasst Millionen-Jackpot nur um eine einzige Zahl.