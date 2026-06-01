„Österreich ist meine Heimat“ – Star schwärmt für die Steiermark

Der Reality-Star Elizabeth Pertschi spricht über ihre Verbindung zu Österreich, besonders zur Steiermark. Für sie ist es nicht nur ein beruflicher Bezug, sondern auch eine persönliche Heimat mit emotionalen Wurzeln.

Für viele Menschen ist Österreich einfach ein schönes Land. Für Elizabeth Pertschi ist es jedoch weit mehr als das – „es ist Herkunft, Identität und ein starkes Heimatgefühl“, wie sie betont. Ihre Verbindung zu Österreich reicht dabei bis in die Kindheit zurück, wie die internationale TV-Persönlichkeit, Unternehmerin und Luxusimmobilienmaklerin erzählt. Besonders geprägt wurde sie vor allem von ihrer „Omi“, die ihr Werte wie Zusammenhalt, Disziplin und Respekt vermittelt hat. „Kochen habe ich von meiner Omi gelernt. Es war immer eine Leidenschaft, die ich tief in meinem Herzen getragen habe“, sagt Pertschi.

„Traditionen am Leben erhalten“

Auch das gemeinsame Essen habe für sie immer eine besondere Bedeutung gehabt, weil es Menschen verbindet und Erinnerungen schafft. Eine enge Beziehung hat sie auch zur österreichischen Tradition und zur regionalen Kultur, die sie bis heute begleitet – etwa bei Veranstaltungen rund um Kulinarik in der Steiermark. „Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, Traditionen am Leben zu erhalten“, sagt sie.

©Elizabeth Pertschi Elizabeth Pertschi fühlt sich tief mit der Steiermark verbunden.

Pertschi über „Bauer sucht Frau“

Einen weiteren Einblick in das Leben in Österreich habe sie durch die Sendung „Bauer sucht Frau“ bekommen. Dort habe sie nach eigenen Angaben die Arbeit und die Werte der Landwirtschaft besser verstanden. „Ich habe die Liebe gespürt, die jeder Bauer in seine Produkte hineingibt – die Zeit, die harte Arbeit und die Tradition dahinter“, so Pertschi.

©Elizabeth Pertschi „Das ist eine Kunst und eine Gabe, die so tief in unserer Tradition verwurzelt ist“, sagt Elizabeth Pertschi.

TV-Sternchen ghert gerne nach Graz zurück

Heute kommt sie immer wieder gerne in die Steiermark zurück, besonders nach Graz. Dort findet sie Ruhe und ein Gefühl von Zuhause. Österreich steht für sie für Gemeinschaft, Beständigkeit und kulturelle Verbundenheit. „Menschen spüren, wenn Liebe echt ist“, sagt Pertschi. Österreich habe ihr viel Kraft und Inspiration gegeben, weshalb sie die österreichische Kultur weiterhin sichtbar machen und unterstützen möchte. Gerade in einer Zeit, in der viele traditionelle Werte verloren gehen, sieht sie es als ihre Aufgabe, diese Kultur zu bewahren. Die Steiermark – das „grüne Herz Österreichs“ – steht für sie besonders für Natürlichkeit, Herzlichkeit, Familie und Tradition.