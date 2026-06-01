Sexualdelikt-Vorwürfe: Freispruch für zwei junge Steirer (16)

Nachdem Gerüchte nach einem Ball aufgetaucht waren, landete der Fall vor Gericht. Das Opfer soll eine 15-jährige gewesen sein. Die beiden Steirer wurden freigesprochen.

Zwei junge Steirer, beide 16 Jahre alt, mussten sich am vergangenen Freitag vorm Landesgericht Leoben (Steiermark) verantworten. Ihnen wurde vorgeworfen im vergangenen Herbst bei einem Ball Sex mit einem 15-jährigen Mädchen gegen ihren Willen gehabt zu haben. Laut der „Kleinen Zeitung“ hatten sich nach der Ballnacht Gerüchte über einen möglichen sexuellen Übergriff verbreitet. Die Staatsanwaltschaft Leoben führte daraufhin über mehrere Monate Ermittlungen gegen die beiden Jugendlichen. Schlussendlich wurde Anklage wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung erhoben.

Vorwürfe bestritten

Die beiden Angeklagten sollen die Vorwürfe jedoch von Beginn an bestritten haben. Zwar räumten sie laut „Kleine Zeitung“ ein, dass es zu Geschlechtsverkehr gekommen sei, betonten aber sowohl bei den Ermittlungen als auch vor Gericht, dass dieser einvernehmlich gewesen sei. Auch ihre Verteidiger plädierten auf Freispruch. Da sowohl die Angeklagten als auch die mutmaßlich Geschädigte Jugendliche sind und der Fall einen höchstpersönlichen Lebensbereich betrifft, wurde die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen.

Beide Jugendliche freigesprochen

Die beiden 16-Jährigen sollen schließlich vom Gericht in allen Anklagepunkten freigesprochen worden sein. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist derzeit noch nicht rechtskräftig. Es gilt die Unschuldsvermutung.