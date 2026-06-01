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/ ©Fotomontage Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen LKW und Blaulicht.
ZU einem spektakulären Unfall kam es heute in Eisenerz, Bezirk Leoben.
Eisenerz
01/06/2026
Unfall

Spektakulärer Crash: Lkw rast durch Lärmschutzwand direkt auf Haus zu

Montagfrüh, 1. Juni 2026, kam es auf der B115 zwischen Präbichl und Eisenerz zu einem Verkehrsunfall mit einem Lkw. Dieser durchbrach eine Lärmschutzwand.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)
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Gegen 7.15 Uhr verlor ein 46-jähriger Lkw-Lenker aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Lkw prallte gegen eine Lärmschutzwand auf der gegenüberliegenden Straßenseite, durchschlug diese und kam schließlich knapp vor der Hauswand eines Einfamilienhauses zum Stillstand.

Teile gegen Fassade geschleudert

Durch den Aufprall wurden Teile der Lärmschutzwand auf die Terrasse sowie gegen die Fassade des Wohnhauses geschleudert und verursachten Sachschäden. Am Lkw entstand Totalschaden. Der Lenker blieb jedoch unverletzt. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ.

Feuerwehr auch im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Eisenerz löschte eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum des Lkw und sicherte die Unfallstelle ab. Aufgrund des hohen Fahrzeuggewichts und der schwierigen Endlage wurde ein Bergeunternehmen zur Bergung des Lkw hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

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