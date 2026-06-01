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Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Schnellzug.
Laut ersten Informationen ist ein junger Mann auf einen Eisenbahnwaggon geklettert und geriet dabei in den Bereich der stromführenden Oberleitung. Er zog sich schwere Verbrennungen zu.
Bruck an der Mur
01/06/2026
Brand ausgelöst

Großeinsatz: Person bei Stromunfall auf Zug lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungseinsatz in Oberaich hat am Montag den Bahnverkehr auf der Südbahnstrecke vorübergehend beeinträchtigt. Ein Mann erlitt nach einem Stromunfall auf einem Wagon schwere Verletzunge

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(180 Wörter)
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Ein Rettungseinsatz in Oberaich im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat am Montag für erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. Laut ersten Informationen ist ein junger Mann auf einen Eisenbahnwaggon geklettert und geriet dabei in den Bereich der stromführenden Oberleitung. Er zog sich schwere Verbrennungen zu und soll sich sogar in Lebensgefahr befinden.

In Stromkreis geraten: Mann kletterte auf Zug und löste Brand aus

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Durch den Vorfall kam es zudem zu einem Brand, weshalb auch die Feuerwehr ausrücken musste. Wie Medien berichten, soll durch den Unfall auch der Mann selbst in Brand geraten sein.

Rettungseinsatz legt Südbahnstrecke lahm

Wegen des Einsatzes musste die alte Südbahnstrecke zwischen Bruck an der Mur und Niklasdorf zeitweise gesperrt werden. Fernverkehrszüge konnten ihre Fahrt zunächst nicht fortsetzen. Für S-Bahnen und Regionalzüge wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Bruck an der Mur und Leoben Hauptbahnhof eingerichtet. Die Sperre soll noch bis ungefähr 15 Uhr dauern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2026 um 14:56 Uhr aktualisiert
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