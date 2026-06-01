Großeinsatz: Person bei Stromunfall auf Zug lebensgefährlich verletzt
Ein Rettungseinsatz in Oberaich hat am Montag den Bahnverkehr auf der Südbahnstrecke vorübergehend beeinträchtigt. Ein Mann erlitt nach einem Stromunfall auf einem Wagon schwere VerletzungeAls bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Ein Rettungseinsatz in Oberaich im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag hat am Montag für erhebliche Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. Laut ersten Informationen ist ein junger Mann auf einen Eisenbahnwaggon geklettert und geriet dabei in den Bereich der stromführenden Oberleitung. Er zog sich schwere Verbrennungen zu und soll sich sogar in Lebensgefahr befinden.
In Stromkreis geraten: Mann kletterte auf Zug und löste Brand aus
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Durch den Vorfall kam es zudem zu einem Brand, weshalb auch die Feuerwehr ausrücken musste. Wie Medien berichten, soll durch den Unfall auch der Mann selbst in Brand geraten sein.
Rettungseinsatz legt Südbahnstrecke lahm
Wegen des Einsatzes musste die alte Südbahnstrecke zwischen Bruck an der Mur und Niklasdorf zeitweise gesperrt werden. Fernverkehrszüge konnten ihre Fahrt zunächst nicht fortsetzen. Für S-Bahnen und Regionalzüge wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Bruck an der Mur und Leoben Hauptbahnhof eingerichtet. Die Sperre soll noch bis ungefähr 15 Uhr dauern.