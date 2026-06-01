Mann (22) fing Feuer: Neue Details zu Stromunfall auf Zugwaggon

Ein 22-Jähriger kletterte Montagvormittag, 1. Juni 2026, auf einen abgestellten Güterwaggon. Dabei dürfte er in den Stromkreis der Oberleitung geraten sein und wurde lebensbedrohlich verletzt. Nun wurden neue Details bekannt.

Der Mann geriet zu nahe an die stromführende Oberleitung und erlitt einen elektrischen Schlag. Dabei fing die Kleidung des 22-Jährigen Feuer und dieses setzte in weiterer Folge die Kartonagen und den Waggon in Brand.

Der Mann geriet zu nahe an die stromführende Oberleitung und erlitt einen elektrischen Schlag. Dabei fing die Kleidung des 22-Jährigen Feuer und dieses setzte in weiterer Folge die Kartonagen und den Waggon in Brand.

Ein junger Mann ist am Montagvormittag in Oberaich ( Bruck-Mürzzuschlag) auf einen ÖBB-Güterwaggon geklettert und dabei schwer verletzt worden. Nach einem Kontakt mit der Oberleitung kam es zu einem Stromschlag und einem Brand, der einen Großeinsatz der Einsatzkräfte und eine Sperre der Bahnstrecke auslöste. 5 Minuten berichtete bereits: Großeinsatz: Person bei Stromunfall auf Zug lebensgefährlich verletzt. Nun wurden weitere Details zu dem Vorfall bekannt.

Stromschlag auf Waggon erlitten: Mann fing Feuer

Bei dem jungen Mann handelte es sich um einen 22-jährigen, amerikanischen Staatsbürger. Er dürfte laut Polizeibericht gegen 10.50 Uhr, aus derzeit unbekannten Gründen, auf einen Güterwaggon, beladen mit Kartonagen, geklettert sein. Der Mann geriet zu nahe an die stromführende Oberleitung und erlitt einen elektrischen Schlag. Dabei fing die Kleidung des 22-Jährigen Feuer und dieses setzte in weiterer Folge die Kartonagen und den Waggon in Brand.

22-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Zeugen des Vorfalls bemerkten den Brand und verständigten die Einsatzkräfte. Nach Freigabe durch die Fahrdienstleitung wurde der 22-Jährige vom Waggon gerettet und vom Notarzt und dem ÖRK erstversorgt. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das LKH Graz geflogen. Die Feuerwehren Bruck an der Mur und Oberaich übernahmen die Löscharbeiten, die mehrere Stunden andauerten. In dieser Zeit war der Bahnverkehr eingestellt. Weitere Erhebungen sind am Laufen.





