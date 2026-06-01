Silent Cinema: Open-Air-Kino tourt wieder durch die Steiermark

Das Ö3 Silent Cinema geht ab Anfang Juni 2026 wieder auf große Open-Air-Tour durch Österreich und macht dabei auch in der Steiermark Halt. Die Termine findest du hier.

Das Ö3 Silent Cinema geht ab 1. Juni 2026 wieder auf Tour und bringt Open-Air-Kino an rund 60 Standorte in ganz Österreich.

Das Ö3 Silent Cinema geht ab 1. Juni 2026 wieder auf Tour und bringt Open-Air-Kino an rund 60 Standorte in ganz Österreich.

Das Ö3 Silent Cinema geht ab 1. Juni 2026 wieder auf Tour und bringt Open-Air-Kino an rund 60 Standorte in ganz Österreich. Auch mehrere Orte in der Steiermark stehen auf dem Programm, darunter Bad Mitterndorf, Graz, Mürzzuschlag, Leoben und Wagna. Das Konzept setzt auf ein besonderes Kinoerlebnis unter freiem Himmel: Die Filme werden über Funkkopfhörer übertragen, wodurch jede Besucherin und jeder Besucher die Lautstärke und Sprache individuell wählen kann.

Termine in der Steiermark 27.06.2026: Bad Mitterndorf | Tauplitz Skiflugschanze Kulm

01.07.2026: Graz Schlossbergbühne Kasematten

19.07.2026: Mürzzuschlag Stadtplatz

25.08.2026: Graz Schlossbergbühne Kasematten

27.08.2026: Leoben Hauptplatz

04.09.2026: Wagna Römerdorf

Ein weiteres zentrales Element ist die Filmauswahl durch das Publikum selbst. Über ein Online-Voting wird im Vorfeld entschieden, welcher Film bei den jeweiligen Terminen gezeigt wird. Die Abstimmung läuft jeweils bis zwei Wochen vor der Veranstaltung. Die Tickets für das Ö3 Silent Cinema kosten 9 Euro pro Person und sind über den offiziellen Webshop erhältlich. Die Tour läuft bis Anfang September 2026.