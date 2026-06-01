Steiermark-Wetter: Der Dienstag bringt bis zu 27 Grad

Die Steiermark darf sich am Dienstag auf freundliches Frühsommerwetter freuen. Neben viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auf bis zu 27 Grad, während es trotz einiger Quellwolken überwiegend trocken bleibt.

. Die Temperaturen legen im Vergleich zu den Vortagen wieder zu und erreichen am Nachmittag angenehme 23 bis 27 Grad.

. Die Temperaturen legen im Vergleich zu den Vortagen wieder zu und erreichen am Nachmittag angenehme 23 bis 27 Grad.

Der Dienstag präsentiert sich in der Steiermark überwiegend freundlich. Mit einer teils föhnigen Südströmung scheint vielerorts über Stunden hinweg die Sonne. Im Laufe des Tages bilden sich zwar einige Quellwolken, diese bleiben jedoch meist harmlos und bringen kaum Niederschlag. Die Temperaturen legen im Vergleich zu den Vortagen wieder zu und erreichen am Nachmittag angenehme 23 bis 27 Grad.