BLOOMen im Juni bringt Blumen, Kunst und Natur in die Steiermark

Blumen, Kunst und Natur stehen im Juni an acht Standorten in Graz und der Steiermark im Mittelpunkt. Mit „BLOOMen im Juni“ erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm.

Alle 10 Ausstellungen rund um das Jahresthema BLOOM haben geöffnet. Im Juni verdichtet sich nun das Programm mit Festen, Veranstaltungen, Führungen und vielem mehr.

Alle 10 Ausstellungen rund um das Jahresthema BLOOM haben geöffnet. Im Juni verdichtet sich nun das Programm mit Festen, Veranstaltungen, Führungen und vielem mehr.

Mit dem Veranstaltungsprogramm „BLOOMen im Juni“ laden das Universalmuseum Joanneum und das Kunsthaus Graz zu einem blütenreichen Kulturmonat ein. An acht Standorten in Graz und der Steiermark erwarten Besucherinnen und Besucher Ausstellungen, Führungen, Workshops und Feste – bei freiem Eintritt an den jeweiligen BLOOM-Tagen.

Vielfältiges Programm an acht Standorten

Der Jahresschwerpunkt „BLOOM“ widmet sich den vielfältigen Beziehungen zwischen Blumen und Menschen. Insgesamt zehn Ausstellungen zeigen, welche Rolle Pflanzen in Natur, Wissenschaft, Kunst und Kulturgeschichte spielen. Im Juni wird das Programm nun mit zahlreichen Veranstaltungen erweitert. An den Wochenenden stehen jeweils unterschiedliche Standorte im Mittelpunkt. Besucherinnen und Besucher können sich auf Konzerte, Lesungen, Workshops, Führungen und Mitmachangebote freuen.

Freier Eintritt an den BLOOM-Tagen

Den Auftakt bildet am 6. Juni Schloss Eggenberg mit Führungen, musikalischen Darbietungen und Einblicken in historische Gartenkultur. In den folgenden Wochen beteiligen sich unter anderem Schloss Trautenfels, das Volkskundemuseum, der Österreichische Skulpturenpark, das Kunsthaus Graz, das Freilichtmuseum Stübing, das Joanneumsviertel und Schloss Stainz. An jedem BLOOM-Tag ist der Eintritt zu den jeweiligen Ausstellungen und Programmpunkten kostenlos.

Blumen als Thema von Kunst, Natur und Geschichte

Das Veranstaltungsformat verbindet unterschiedliche Zugänge zum Thema Blume – von Biodiversität und Gartenkultur über zeitgenössische Kunst bis hin zu kulturellen Traditionen. Ziel ist es, Besucherinnen und Besuchern neue Perspektiven auf die Bedeutung von Pflanzen in Vergangenheit und Gegenwart zu eröffnen. Das Finale des Veranstaltungsmonats findet am 28. Juni in Schloss Stainz statt. Dort stehen alte Kulturpflanzen, Selbstversorgung und Gartenwissen im Mittelpunkt.