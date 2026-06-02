Hagel und Gewitter: Wo es heute in der Steiermark ungemütlich wird

In der Steiermark zeigt sich das Wetter am Dienstag zweigeteilt: Während es im Osten lange sonnig und stabil bleibt, nimmt im Westen im Tagesverlauf die Gewitterneigung zu. Lokal sind dabei auch kräftige Böen möglich.

Am Dienstag präsentiert sich das Wetter in der Steiermark zunächst vielfach freundlich. Gebietsweise scheint über weite Strecken die Sonne, nur wenige Wolken ziehen durch. Vor allem in der Osthälfte bleibt es bis in die Abendstunden hinein stabil. Anders stellt sich die Situation im Westen der Steiermark dar. Dort ziehen im Laufe des Tages zunehmend Wolken auf, die das Wetter allmählich unbeständiger machen. Laut Prognose der GeoSphere Austria bilden sich dort vermehrt Regenschauer und einzelne Gewitter. Diese können sich bis zum Abend weiter ausbreiten und auch Teile des südlichen Oberösterreichs sowie der Obersteiermark erreichen.

Lokale Gewitter und kräftige Böen möglich

Im Bereich der Gewitter sind lokal auch kräftige Windböen möglich. Der Wind weht ansonsten meist schwach bis mäßig aus Ost bis Süd, kann jedoch im Zuge von Gewittern deutlich auffrischen. Die Höchstwerte liegen im Tagesverlauf zwischen 21 und 28 Grad und sorgen damit trotz zunehmender Instabilität noch für frühsommerliche Bedingungen.

Wetterwarnung für den Bezirk Liezen

Besondere Aufmerksamkeit gilt laut der Unwetterzentrale Österreich dem Bezirk Liezen. Dort wurde eine Wettervorwarnung der Warnstufe Gelb ausgegeben. Als Warnereignis werden Gewitter und Hagel genannt. Damit zählt die Region zu den am stärksten betroffenen Gebieten der Steiermark am Dienstag.