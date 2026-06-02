Spritpreise in der Steiermark entwickeln sich unterschiedlich

Die Spritpreise haben sich in der Steiermark im Mai unterschiedlich entwickelt: Diesel wurde deutlich günstiger, Eurosuper leicht teurer. Der VCÖ sieht vor allem im Fahrverhalten großes Sparpotenzial.

Der Dieselpreis ist im Mai in der Steiermark spürbar gesunken. Der Median-Preis lag bei 1,905 Euro pro Liter und damit um 17 Cent unter dem April-Wert, wie die Mobilitätsorganisation VCÖ unter Berufung auf Daten der E-Control mitteilt.

Diesel deutlich unter Höchstwerten, Eurosuper leicht im Plus

Im Vergleich zum Höchststand Ende März ist Diesel damit um 33 Cent günstiger. Auch im Monatsvergleich zeigt sich ein klarer Rückgang: Bereits Ende Mai lag der Preis spürbar unter dem Niveau vom Monatsbeginn. Im Bundesländervergleich verzeichnete die Steiermark im Mai sogar den niedrigsten Dieselpreis in Österreich. Anders entwickelte sich der Preis für Eurosuper: Der Median lag im Mai bei 1,793 Euro pro Liter und damit rund sieben Cent über dem April-Wert. Gleichzeitig war Eurosuper weiterhin günstiger als Diesel. Im Vergleich zum Höchststand im März blieb auch der Benzinpreis deutlich unter dem damaligen Niveau.

VCÖ: Verbrauch wichtiger als Preis

Trotz der unterschiedlichen Preisentwicklung betont der VCÖ, dass langfristig nicht nur der Literpreis entscheidend sei. Wirksamer als eine sogenannte Spritpreisbremse sei eine „Spritverbrauchsbremse“. Durch einen spritsparenden Fahrstil lasse sich der Verbrauch um rund 20 Prozent senken. Das entspreche rechnerisch einem deutlich niedrigeren „effektiven Literpreis“. Empfohlen werden etwa langsames und vorausschauendes Fahren, frühzeitiges Hochschalten, niedrige Drehzahlen sowie der Verzicht auf Spritfresser wie Dachboxen oder falsch eingestellte Klimaanlagen. Noch größere Einsparungen seien durch Fahrgemeinschaften, den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel oder bei kurzen Strecken auf das Fahrrad möglich. Auch das KlimaTicket Steiermark wird als Möglichkeit zur Reduktion der Mobilitätskosten genannt.