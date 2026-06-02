Food & Fun Festival lockt Besucher nach Liezen

Internationale Küche steht am kommenden Wochenende in Liezen (Steiermark) auf dem Programm. Vom 5. bis 7. Juni macht das Food & Fun Festival Halt am Kulturhausplatz.

Internationales Streetfood, Zirkusflair, Kinderattraktionen und mehr: Das Food & Fun Festival ist auch dieses Jahr wieder in Österreich auf Tour. Der nächste Halt ist bereits am kommenden Wochenende, nämlich vom 5. bis 7. Juni 2026 am Kulturhausplatz in Liezen. Start ist am Freitag von 15 bis 22 Uhr. Am Samstag können Interessierte von 11 bis 22 Uhr vorbeischauen, der Ausklang findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt.