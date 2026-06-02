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/ ©LPD Steiermark
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann der von der Polizei gesucht wird.
Die Polizei sucht nach zwei Männern, die mit Falschgeld bezahlt haben sollen.
Murtal
02/06/2026
Mutmaßliche Betrüger

Kennst du diese Männer? Polizei bittet um Hinweise

Aktuell fahndet die Polizei nach dem Duo. Sie sollen mit gefälschten 50-Euro-Scheinen unterwegs sein. Jetzt werden Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern gesucht.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Es war am Dienstag, 14. April, als zwei unbekannte Täter zwischen 12.30 und 14.30 Uhr in insgesamt drei Apotheken, einer Trafik und einem Lokal in den Orten Judenburg, Knittelfeld und Zeltweg (Bezirk Murtal, Steiermark) unterwegs waren. Dort sollen sie laut Polizei mit gefälschten 50-Euro-Scheinen Waren gekauft bzw. versucht haben, diese zu bezahlen. „Der dadurch entstandene Schaden ist gering“, heißt es. Die Tatverdächtigen konnten von einer Überwachungskamera aufgenommen werden.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann der von der Polizei gesucht wird.
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Die Polizei sucht nach zwei Männern, die mit Falschgeld bezahlt haben sollen.
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Mann der von der Polizei gesucht wird.
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Jetzt werden Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern gesucht.

Hast du Informationen?

Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Personen sind an die Polizeiinspektion Judenburg, Tel. Nr.: 059 133/6300, erbeten.

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