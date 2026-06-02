Kennst du diese Männer? Polizei bittet um Hinweise

Aktuell fahndet die Polizei nach dem Duo. Sie sollen mit gefälschten 50-Euro-Scheinen unterwegs sein. Jetzt werden Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern gesucht.

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die mit Falschgeld bezahlt haben sollen.

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die mit Falschgeld bezahlt haben sollen.

Es war am Dienstag, 14. April, als zwei unbekannte Täter zwischen 12.30 und 14.30 Uhr in insgesamt drei Apotheken, einer Trafik und einem Lokal in den Orten Judenburg, Knittelfeld und Zeltweg (Bezirk Murtal, Steiermark) unterwegs waren. Dort sollen sie laut Polizei mit gefälschten 50-Euro-Scheinen Waren gekauft bzw. versucht haben, diese zu bezahlen. „Der dadurch entstandene Schaden ist gering“, heißt es. Die Tatverdächtigen konnten von einer Überwachungskamera aufgenommen werden.

©LPD Steiermark Die Polizei sucht nach zwei Männern, die mit Falschgeld bezahlt haben sollen. ©LPD Steiermark ©LPD Steiermark ©LPD Steiermark Jetzt werden Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern gesucht.