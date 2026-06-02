Gesundheitspreis „Fit im Job“: Diese steirischen Betriebe wurden ausgezeichnet

Gesunde Mitarbeiter zu haben, ist längst kein „Nice-to-have“ mehr. Deshalb werden die oft unsichtbaren Bemühungen von Unternehmen im Gesundheitsbereich vor den Vorhang geholt.

Der Gesundheitspreis „Fit im Job“ wurde in der Grazer Seifenfabrik (Steiermark) heuer bereits zum 24. Mal vergeben. Dabei werden steirische Betriebe ausgezeichnet, die besonders stark in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter investieren. Seit 2002 ist „Fit im Job“ eine fixe Größe in der steirischen Unternehmenslandschaft. Seitdem wurden laut der Wirtschaftskammer (WKO) rund 850 Projekte eingereicht und von denen hätten bereits 255.000 Beschäftigte profitiert.

Diese Betriebe wurden ausgezeichnet

Im Mittelpunkt stehen Unternehmen, die trotz hoher Arbeitsbelastung gezielt auf betriebliche Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanagement schauen– von kleinen Betrieben bis zu großen Institutionen. Ausgezeichnet wurden heuer unter anderem das Bezirkspolizeikommando Murtal, die Sparkasse Pöllau AG, das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, das Thermenhotel Franz Stoiser sowie das Krankenhaus der Elisabethinen. Darüber hinaus erhält die FH Joanneum Gesellschaft mbH einen Sonderpreis.

„Gesunde Mitarbeiter sind kein ‚Nice-to-have‘ mehr“

Dahinter stehen aber nicht nur ergonomische Arbeitsplätze oder Bewegungsangebote, sondern immer häufiger auch psychische Gesundheit, Führungskultur, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie eine gelebte Präventionskultur. Für die Unternehmen sind diese Investitionen ein entscheidender Baustein im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte – gerade in einer Zeit, in der knapp besetzte Teams, hoher Leistungsdruck und demografische Entwicklungen spürbar zunehmen. „Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind kein ‚Nice-to-have‘ mehr, sondern eine Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg“, betont Daniela Gmeinbauer, Fachgruppenobfrau der Sport- und Freizeitbetriebe in der WKO Steiermark. Wer in betriebliche Gesundheitsförderung investiere, reduziere Ausfälle und steigere die Produktivität.

Deswegen gibt es den Gesundheitspreis

Auch die WKO Steiermark hebt die Bedeutung des Preises hervor. „Der Gesundheitspreis macht sichtbar, was in den Unternehmen oft im Stillen geleistet wird“, so WKO-Vizepräsidentin Gabi Lechner. Ziel der Initiative ist es, Gesundheitsförderung in Betrieben weiter zu stärken und als festen Bestandteil moderner Arbeitswelt zu verankern.