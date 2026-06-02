Gravity Movement 2026 bringt Nachwuchs in die Steiermark
Zwei bekannte Mountainbiker wollen mit einem Förderformat Nachwuchstalenten helfen. Im Zuge des Programms machen sie auch Stopps in der Steiermark.
Mit GRAVITY MOVEMENT 2026 wollen Andreas Kolb und Stevie Schneider ein neues Förderformat für junge Gravity-Talente aus dem DACH-Raum starten. Unter dem Leitgedanken „Push the Limit. Shape the Future.“ werden neun ausgewählte Teilnehmer über mehrere Monate hinweg begleitet und in den Bereichen Technik, Mentaltraining, Medienarbeit und persönliche Entwicklung gefördert. Ziel ist es, den jungen Fahren professionelle Impulse zu geben und ihnen Orientierung für den Schritt in eine mögliche Profi-Karriere zu bieten.
Nachwuchsförderung in Österreich
Das Programm umfasst dabei mehrere Stopps: im Juni an den Wexl Trails in Niederösterreich, im Sommer in Schladming und auf der Reiteralm (Steiermark) sowie im Herbst am Schöckl in Graz (Steiermark). Zwischen den Terminen arbeiten die Fahrer selbstständig an definierten Aufgaben, um die Inhalte nachhaltig in ihr Training zu integrieren. GRAVITY MOVEMENT setzt auf praxisnahe Nachwuchsförderung aus der Szene heraus und verfolgt das Ziel, junge Talente gezielt auf ihrem Weg im Downhill-Sport zu unterstützen.
Wer sind Andreas Kolb und Stevie Schneider?
Andreas Kolb (29) ist gebürtiger Schladminger und zählt zu den erfolgreichsten Downhill-Mountainbikern Österreichs. Zu seinen größten Erfolgen zählen der Europameistertitel (Maribor/SLO, 2022), der Vize-Weltmeistertitel (Fort William/GB, 2023) sowie ein Weltcupsieg beim Heimrennen in Leogang. Ab der Saison 2026 fährt er für das SANTA CRUZ SYNDICATE Team.
Stevie Schneider (33) ist gebürtiger Salzburger und zählt zu den bekanntesten Mountainbike-Persönlichkeiten Österreichs. Der Downhill- und Freeride-Athlet hat die heimische Bike-Szene mit seinem unverwechselbaren Fahrstil, kreativen Videoprojekten und seiner authentischen Art maßgeblich geprägt. Neben seiner sportlichen Laufbahn steht Stevie vor allem für Freeride-Kultur, Content, Community und eine moderne, unkonventionelle Interpretation des Mountainbikens. Ab dieser Saison fährt Stevie für YETI CYCLES.