Gravity Movement 2026 bringt Nachwuchs in die Steiermark

Zwei bekannte Mountainbiker wollen mit einem Förderformat Nachwuchstalenten helfen. Im Zuge des Programms machen sie auch Stopps in der Steiermark.

Mit GRAVITY MOVEMENT 2026 wollen Andreas Kolb und Stevie Schneider ein neues Förderformat für junge Gravity-Talente aus dem DACH-Raum starten. Unter dem Leitgedanken „Push the Limit. Shape the Future.“ werden neun ausgewählte Teilnehmer über mehrere Monate hinweg begleitet und in den Bereichen Technik, Mentaltraining, Medienarbeit und persönliche Entwicklung gefördert. Ziel ist es, den jungen Fahren professionelle Impulse zu geben und ihnen Orientierung für den Schritt in eine mögliche Profi-Karriere zu bieten.

Nachwuchsförderung in Österreich

Das Programm umfasst dabei mehrere Stopps: im Juni an den Wexl Trails in Niederösterreich, im Sommer in Schladming und auf der Reiteralm (Steiermark) sowie im Herbst am Schöckl in Graz (Steiermark). Zwischen den Terminen arbeiten die Fahrer selbstständig an definierten Aufgaben, um die Inhalte nachhaltig in ihr Training zu integrieren. GRAVITY MOVEMENT setzt auf praxisnahe Nachwuchsförderung aus der Szene heraus und verfolgt das Ziel, junge Talente gezielt auf ihrem Weg im Downhill-Sport zu unterstützen.

©Lukas Allnoch Die beiden Mountainbiker wollen Nachwuchstalente fördern.