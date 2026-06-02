Steiermark-Wetter: Mittwoch bringt Regen und Abkühlung

Die Steirer müssen sich auf einen regnerischen Start in den Tag einstellen. Am Nachmittag soll es etwas besser werden. Die Temperaturen erreichen bis zu 18 Grad.

Am Mittwoch ist es im ganzen Land zunächst dicht bewölkt und häufig regnet es, besonders im Osten und Südosten anfangs auch noch kräftig. „Am Nachmittag gehen hingegen nur noch lokale Schauer nieder, immer öfter bleibt es auch niederschlagsfrei“, so die GeoSphere Austria. Zum Abend hin sind in der westlichen Obersteiermark sonnige Auflockerungen möglich. Es wird deutlich kühler, die Temperaturen erreichen nur noch 13 bis 18 Grad.