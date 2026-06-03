Sommerlücken bei VinziWerken: Freiwillige dringend gesucht

In der Steiermark, Wien und Salzburg brauchen die VinziWerke jetzt Hilfe: Viele Freiwillige sind im Urlaub, während Notschlafstellen und Herbergen gerade bei Hitze besonders wichtig sind.

Die ersten Sommertage haben viele Menschen bereits in den Urlaub gelockt. Das spüren auch die VinziWerke Österreich. Viele freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verreisen in den kommenden Monaten. Dadurch bleiben in Not- und Dauerherbergen zahlreiche Dienste unbesetzt. Gleichzeitig sind diese Einrichtungen gerade jetzt besonders gefragt. Denn für obdach- und wohnungslose Menschen kann extreme Hitze schnell zur ernsten Belastung werden.

Hitze trifft hart

Wer kein sicheres Dach über dem Kopf hat, findet oft kaum Schutz vor hohen Temperaturen. Ein kühler Platz, Versorgung und ein wenig Ruhe können dann viel bewirken. Genau dafür laufen die Einrichtungen der VinziWerke auch in der Urlaubszeit weiter. Damit das gelingt, werden dringend Menschen gesucht, die Zeit schenken. Gebraucht werden Nachtdienste, Nachmittagsdienste und Dienste am Wochenende.

So kannst du helfen

In den Notschlafstellen und Dauerherbergen sind Freiwillige vor allem Ansprechpersonen für die Bewohnerinnen und Bewohner. Sie übernehmen Aufnahme und Einlass und haben das Haus im Blick. Nachtdienste können zu festgelegten Zeiten schlafend verbracht werden, eigene Dienstzimmer stehen dafür bereit. Wer lieber draußen unterwegs ist, kann beim VinziBus mithelfen. Dort fahren Freiwillige jeden Abend drei Stationen an und versorgen armutsbetroffene und obdachlose Menschen mit Broten und Getränken.

Einstieg mit Begleitung

Vorkenntnisse brauchst du für das freiwillige Engagement nicht. Am Anfang steht ein unverbindliches Kennenlern-Gespräch. Danach kannst du einen Probedienst gemeinsam mit einem haupt- oder ehrenamtlichen Teammitglied machen. Weitere Einschulungsdienste folgen, bis du dich sicher genug fühlst, einen Dienst selbstständig zu übernehmen. Wichtig sind vor allem ein offenes Ohr und die Bereitschaft, Zeit zu geben.

Hier wird gesucht

Dringend Unterstützung brauchen Haus Rosalie bei Nachmittags-, Nacht- und Wochenenddiensten, VinziTel bei Nachmittags- und Wochenenddiensten sowie VinziDorf bei Nacht- und Wochenenddiensten. Auch VinziNest und VinziSchutz, VinziLife sowie der VinziBus suchen Freiwillige. Beim VinziBus dauern die Abenddienste rund drei Stunden. Interessierte können sich im VinziHaus unter +43 316 58 58 00 oder per Mail an vinzihaus@vinzi.at melden. Die VinziWerke wurden 1990 von Pfarrer Wolfgang Pucher gegründet. Heute finden in 40 Einrichtungen in der Steiermark, Wien und Salzburg täglich bis zu 450 Personen Unterkunft, 1.700 Menschen werden mit Essen und Lebensmitteln versorgt.