Oberwölzer Feuerwehrmuseum international ausgezeichnet

Das Feuerwehrmuseum in Oberwölz schafft den Sprung auf die internationale Liste der Feuerwehrmuseen. Am 19. Juli 2026 wird die Auszeichnung feierlich überreicht.

Das Feuerwehrmuseum der Freiwilligen Feuerwehr Oberwölz erhält eine internationale CTIF-Zertifizierung. Damit wird öffentlich bestätigt, dass das Museum Verantwortung für die Bewahrung des kulturellen Erbes übernimmt. Gleichzeitig steht die Auszeichnung für eine qualitätsvolle Präsentation und ein entsprechendes Mindestniveau an Serviceleistungen für Besucherinnen und Besucher.

Prüfung vor Ort

Beantragt wurde die Zertifizierung beim CTIF, der International Association of Fire and Rescue Services. Auf Deutsch heißt diese Organisation Internationales Technisches Komitee für vorbeugenden Brandschutz und Feuerlöschwesen. Für die Zertifizierung hat sich Museumsleiter LM Armin Wallner gemeinsam mit seinem Team intensiv vorbereitet. Die erforderlichen Unterlagen wurden beim CTIF eingereicht.

©HBI Alexander Brunner Feuerwehr Oberwölz von rechts LM Armin Wallner, OLM d. V. Mag. Katrin Knaß-Roßmann, BR Mag. Dr. Christian K. Fastl, mit HBI Alexander Brunner

Juroren im Museum

Am 1. Juni 2026 war es dann so weit: Zwei Juroren besuchten das Feuerwehrmuseum in Oberwölz. OLM d. V. Mag. Katrin Knaß-Roßmann und BR Christian K. Fastl besichtigten die relevanten Bereiche der Einrichtung. Dabei überprüften sie auch, ob die Angaben im Bewerbungsformular richtig waren.

Mit Fachwissen geführt

Armin Wallner führte die Juroren durch das Museum. Dabei zeigte er großes Fachwissen und viel Engagement. Auch die Fragen der Juroren konnte er umfassend beantworten. Nach Abschluss der Begutachtung kam schließlich die erfreuliche Nachricht: Das Museum wird in die internationale Liste der Feuerwehrmuseen beziehungsweise Feuerwehrschausammlungen aufgenommen.

Festakt im Juli

Die Urkunde und die Plakette werden am Sonntag, dem 19. Juli 2026, feierlich überreicht. Die Freiwillige Feuerwehr Oberwölz freut sich über die Auszeichnung und bedankt sich bei den Juroren für die umsichtige Bewertung. Ein besonderer Dank gilt außerdem Wallner und seinem Team für die hervorragende Arbeit und den unermüdlichen Einsatz.