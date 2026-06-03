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/ ©Feuerwehr Untergrossau
Foto auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Untergrossau bei einem Einsatz.
Bei starkem Regen krachte ein Auto auf der A2 gegen die Leitschiene. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle und zogen den Wagen auf den Pannenstreifen.
A2/Untergrossau
03/06/2026
Unfall

Auto prallt bei Regen auf A2 gegen Leitschiene

Auf der A2 in Fahrtrichtung Wien ist am Mittwochvormittag ein Wagen bei strömendem Regen gegen die Leitschiene geprallt. Die Feuerwehren Untergrossau und Obergrossau standen im Einsatz.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Am Mittwoch, dem 3. Juni 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Untergrossau um 9.14 Uhr mittels Sirene zu einem Verkehrsunfall auf die A2 in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Ein Wagen prallte bei strömendem Regen gegen die Leitschiene und kam zwischen dem ersten Fahrstreifen und dem Pannenstreifen zum Stillstand. Gemeinsam mit der einsatzleitenden Feuerwehr Obergrossau wurde die Unfallstelle abgesichert, außerdem wurde der Brandschutz aufgebaut. Danach wurde das Fahrzeug mithilfe des HLF1 der Feuerwehr Untergrossau auf den Pannenstreifen gezogen. Der Einsatz endete um 10 Uhr. Im Einsatz standen die FF Untergrossau mit HLF1 2000 und neun Mitgliedern, die FF Obergrossau, die Polizei und die ASFINAG.

Foto auf 5min.at zeigt die Feuerwehr Untergrossau bei einem Einsatz.
©Feuerwehr Untergrossau |
Ein Wagen prallte auf der A2 in Fahrtrichtung Wien gegen die Leitschiene und blieb zwischen Fahrstreifen und Pannenstreifen stehen.
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