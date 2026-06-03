Auto prallt bei Regen auf A2 gegen Leitschiene

Am Mittwoch, dem 3. Juni 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Untergrossau um 9.14 Uhr mittels Sirene zu einem Verkehrsunfall auf die A2 in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Ein Wagen prallte bei strömendem Regen gegen die Leitschiene und kam zwischen dem ersten Fahrstreifen und dem Pannenstreifen zum Stillstand. Gemeinsam mit der einsatzleitenden Feuerwehr Obergrossau wurde die Unfallstelle abgesichert, außerdem wurde der Brandschutz aufgebaut. Danach wurde das Fahrzeug mithilfe des HLF1 der Feuerwehr Untergrossau auf den Pannenstreifen gezogen. Der Einsatz endete um 10 Uhr. Im Einsatz standen die FF Untergrossau mit HLF1 2000 und neun Mitgliedern, die FF Obergrossau, die Polizei und die ASFINAG.

©Feuerwehr Untergrossau | Ein Wagen prallte auf der A2 in Fahrtrichtung Wien gegen die Leitschiene und blieb zwischen Fahrstreifen und Pannenstreifen stehen.