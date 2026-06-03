Slowene (44) bei Abrissarbeiten von Bagger erfasst – schwer verletzt

In St. Ruprecht an der Raab kam es am Mittwochfrüh zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Arbeiter wurde bei Abrissarbeiten von einem Raupenbagger erfasst.

Bei Abrissarbeiten in St. Ruprecht an der Raab wurde ein 44-jähriger Arbeiter von einem Raupenbagger erfasst und schwer verletzt.

Bei Abrissarbeiten in St. Ruprecht an der Raab wurde ein 44-jähriger Arbeiter von einem Raupenbagger erfasst und schwer verletzt.

Am Mittwoch, dem 3. Juni 2026, kam es gegen 8.30 Uhr in St. Ruprecht an der Raab im Bezirk Weiz zu einem schweren Arbeitsunfall. In der Halle einer ehemaligen Firma waren gerade Abbau- bzw. Abrissarbeiten im Gang. Ein 46-jähriger Baggerfahrer aus dem Bezirk St. Veit an der Glan in Kärnten wollte mit einem Raupenbagger einen Schrottcontainer versetzen. „Laut Zeugen dürfte er beim Zurückfahren einen hinter dem Bagger stehenden 44-jährigen Slowenen übersehen haben“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Slowener schwer verletzt

Der 44-jährige Arbeiter aus Slowenien wurde vom Raupenbagger erfasst und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber C 12 ins LKH Graz geflogen. Auch die Feuerwehren St. Ruprecht an der Raab und Kühwiesen rückten aus. Insgesamt standen 25 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Informationen stammen von der Landespolizeidirektion Steiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 12:17 Uhr aktualisiert