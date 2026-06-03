Abgang beim TSV Hartberg: Kovacevic wechselt nach Deutschland

Damjan Kovacevic verlässt den TSV Hartberg und wechselt in die 2. Bundesliga zu Eintracht Braunschweig. Der 21-jährige Rechtsverteidiger hat seinen Vertrag in Hartberg nicht verlängert und wagt damit den Schritt ins Ausland.

„Danke Kova“: Abschied vom TSV Hartberg

Kovacevic kam im Sommer 2023 von der AKA Vorarlberg nach Hartberg, wo er sich zunächst bei den Amateuren etablierte und schließlich den Sprung in die Kampfmannschaft schaffte. Insgesamt absolvierte der U21-Teamspieler 38 Pflichtspiele für die Profis, in denen ihm ein Tor und vier Assists gelangen. Seinen emotionalen Höhepunkt erlebte er im letzten Saisonspiel: Mit seinem Treffer in der Nachspielzeit gegen Salzburg fixierte er den historischen 3:1-Erfolg – ein würdiger Abschluss seiner Zeit in der Oststeiermark. Der TSV Hartberg bedankt sich bei „Kova“ für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine neue Aufgabe in Deutschland sportlich wie privat alles Gute.