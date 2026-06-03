Blutkonserven-Engpass in der Steiermark: „Spender dringend gesucht“

Jede Blutspende kann Leben retten: Angesichts eines aktuellen Blutkonserven-Engpasses in der Steiermark ruft das Rote Kreuz dringend zur Blutspende auf. Besonders benötigt werden derzeit die Blutgruppen 0 negativ und A negativ.

In der Steiermark kommt es aktuell zu einem Blutkonserven-Engpass. Besonders kritisch ist die Situation derzeit bei den Blutgruppen 0 negativ und A negativ.

In der Steiermark kommt es aktuell zu einem Blutkonserven-Engpass. Besonders kritisch ist die Situation derzeit bei den Blutgruppen 0 negativ und A negativ.

In der Steiermark kommt es aktuell zu einem Blutkonserven-Engpass. Besonders kritisch ist die Situation derzeit bei den Blutgruppen 0 negativ und A negativ. „Selbstverständlich werden aber Spender aller Blutgruppen dringend gesucht“, teilt das Rote Kreuz mit.

Blutkonserven-Engpass in der Steiermark

Blutkonserven sind für viele medizinische Behandlungen unverzichtbar und werden täglich in den steirischen Krankenhäusern eingesetzt – nicht nur bei Unfällen oder Operationen, sondern vor allem auch bei schweren Erkrankungen. Besonders Krebspatient:innen sind während ihrer Therapie häufig auf regelmäßige Bluttransfusionen angewiesen, da Behandlungen wie Chemotherapien die Blutbildung stark beeinträchtigen. Ohne ausreichend verfügbare Blutkonserven können Therapien nicht wie geplant durchgeführt werden – mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Versorgung der Betroffenen.

Sonder-Blutspendeaktion am Samstag, 6. Juni im Murpark in Graz Um kurzfristig mehr Blutspender:innen zu erreichen, findet am Samstag, 6. Juni von 10 bis 14 Uhr eine zusätzliche Blutspendeaktion im Murpark in Graz statt. „Einkaufszentren bieten mit ihrer hohen Besucher:innenfrequenz eine wichtige Möglichkeit, Menschen direkt und unkompliziert zu erreichen. Die Zusammenarbeit leistet dabei einen wertvollen Beitrag, um rasch zusätzliche Blutspenden zu ermöglichen“, teilt das Rote Kreuz mit.

Zahlreiche Blutspendeaktionen rund um den Weltblutspendetag

Auch mit Blick auf den bevorstehenden Weltblutspendetag am 14. Juni wird in der Steiermark verstärkt mobilisiert: Der internationale Aktionstag macht seit vielen Jahren auf die große Bedeutung freiwilliger Blutspenden aufmerksam und ruft weltweit zur Teilnahme auf. Rund um diesen Termin sind in der kommenden Woche zahlreiche zusätzliche Aktivitäten geplant, darunter ein Infostand am Jakominiplatz in Graz sowie weitere öffentlichkeitswirksame Aktionen im gesamten Bundesland. Gerade vor dem Sommer sei eine stabile Blutversorgung besonders wichtig, da die Spendenbereitschaft erfahrungsgemäß sinkt, während der Bedarf in den Krankenhäusern unverändert hoch bleibt.

„Jede Blutspende hilft!

Die aktuelle Situation zeigt: Jede einzelne Blutspende kann entscheidend sein. Eine Spende dauert nur wenige Minuten, kann aber Leben retten. Das Rote Kreuz appelliert daher an alle gesunden Menschen zwischen 18 und 70 Jahren: „Kommen Sie jetzt zur Blutspende und helfen Sie mit, die Versorgung in der Steiermark sicherzustellen“.