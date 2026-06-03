Familienvater starb bei Jagdunfall: Zwei Männer nun angeklagt

Ein tödlicher Jagdunfall in der Südsteiermark, bei dem Anfang des Jahres ein 42-jähriger Familienvater ums Leben kam, hat nun ein gerichtliches Nachspiel. Gegen zwei beteiligte Jäger wurde Anklage erhoben.

Rund fünf Monate nach einem tödlichen Jagdunfall in der Südsteiermark hat die Staatsanwaltschaft Graz nun Anklage gegen zwei beteiligte Jäger erhoben.

Rund fünf Monate nach einem tödlichen Jagdunfall in der Südsteiermark hat die Staatsanwaltschaft Graz nun Anklage gegen zwei beteiligte Jäger erhoben.

Rund fünf Monate nach einem tödlichen Jagdunfall in der Südsteiermark hat die Staatsanwaltschaft Graz nun Anklage gegen zwei beteiligte Jäger erhoben. Die beiden Männer im Alter von 36 und 57 Jahren müssen sich wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung verantworten.

Steirer durch Schuss getötet: Zwei Männer angeklagt

Der Unfall ereignete sich nach einer Wildschweinjagd. Beim Verladen des erlegten Tieres wurde eine Jagdwaffe zwischen den Männern übergeben. Laut Anklage war das Gewehr dabei nicht ausreichend gesichert. Zudem soll einer der Beteiligten alkoholisiert gewesen sein. Während der Übergabe löste sich ein Schuss, der einen 42-jährigen Familienvater schwer verletzte. Trotz rasch eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag der Mann noch am Unfallort seinen Verletzungen. Wann der Prozess stattfinden wird, steht derzeit noch nicht fest. Mehr zu dem Fall liest du hier: Tragödie bei Jagdausflug: Steirer (42) von Schuss getötet.

